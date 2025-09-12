Los Replicantes
La AEMET alerta por la llegada de lluvias: regiones que estarán más afectadas

La AEMET nos alerta del tiempo que tendremos este fin de semana, donde destacan fuertes precipitaciones en distintas zonas del país.

Paisaje lluvioso Foto: Envato Elements
Andrea Torrente

12 Septiembre 2025 17:16 (hace 15 minutos)

Las temperaturas en el país siguen siendo altas, aunque vamos dejando atrás el verano, en muchas zonas de la Península todavía se superan los 30 grados, también los grados comienzan a descender por debajo de los 20 en las zonas del centro y del norte de España.

La AEMET ha declarado que este fin de semana de septiembre tendremos un "ambiente cálido en todo el país", pero que contaremos con lluvias y algunas de ellas fuertes en algunos puntos.

Regiones donde se esperan tormentas fuertes

Este viernes, 12 de septiembre, se espera un día inestable acompañado de chubascos que pueden llegar a ser fuertes en los litorales catalanes y en Baleares, a medida que vaya avanzando el día: "se intensificarán en el nordeste en forma de chubascos, ocasionalmente con tormenta, que pueden ser localmente fuertes en Barcelona y zonas de este de Girona", explica la AEMET.

Este frente lluvioso pasará también por el Cantábrico dejando cielos nubosos y las precipitaciones más abundantes del país. En el resto de la Península, las temperaturas irán aumentando hasta alcanzar los 35 grados en algunos puntos, como en el valle del Guadalquivir, las mínimas no bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo.

El sábado se espera que la situación sea muy parecida a la que tendremos hoy, viernes, y no se descarta que las precipitaciones caigan también sobre el oeste de Galicia y litorales del País Vasco.

El domingo será un día de estabilidad en la mayor parte del país, menos en la Comunidad Valenciana donde entrará una masa húmeda que dejará abundante nubosidad baja y lluvias. Será predominante el sol, aunque las temperaturas máximas descenderán en Valencia, Murcia y zonas de Andalucía; serán suaves en Baleares y en Cataluña; por último, subirán ligeramente en Canarias y en el resto peninsular.

