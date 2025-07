La mofa de Juan Roig sobre la inclusión: "Empresas y empresos, que te meten en la cárcel"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado polémicas declaraciones a cuenta del lenguaje inclusivo. Este tipo de lenguaje tiene como objetivo combatir la discriminación y los estereotipos, así como visibilizar la diversidad de la población.

Sin embargo, el empresario propietario de Mercadona parece no estar de acuerdo con su empleo. "Hablaremos de empresarios y empresarias. Habéis visto que ya me he corregido, es que si no luego te meten en la cárcel y hay que cambiar el tema. Todas las empresas y 'empresos' surgimos...", lanzaba con mofas Roig, que no podía continuar ante la ovación de los asistentes.

El programa 'Malas lenguas' de RTVE ha recuperado el momento, que fue protagonizado por el empresario el 29 de octubre de 2018, en el marco del 21º Congreso de la Empresa Familiar que se celebró en la ciudad de Valencia. Sus comentarios se produjeron durante una conferencia llamada 'Orgullo de ser empresario' que organizó el Instituto de la Empresa Familiar. Dicho encuentro contó con la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ahora no lo haría"

El momento también ha sido recuperado por las redes sociales y ha generado un fuerte debate durante la emisión del programa 'Malas lenguas'. "Probablemente, ahora no lo haría", ha declarado la periodista Marisol Hernández durante el debate.

Las tertulianas presentes en el programa han afeado la reacción del auditorio, que estalló en aplausos por su comentario, aunque Hernández ha insistido: "Ocho años después, esta broma no se atrevería a hacerla, es una lástima porque es un referente en el mundo empresarial y sabe perfectamente la falta de mujeres en los consejos de administración".

Por su parte, la periodista Esther Palomera ha manifestado que los comentarios "no tienen ninguna gracia" y ha reclamado que se "dedique a pagar bien a sus trabajadores, sacar adelante su negocio, pero no a hacer bromas de este tipo".