Adiós llamadas 'spam': el nuevo método infalible para detectarlas

Adiós a las llamadas 'spam'. Estas comunicaciones tan molestas, en las que nos contacta un número de teléfono que podría parecer un fijo o móvil cualquiera pero en realidad es publicidad, podrían tener los días contados.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública está desarrollando una nueva orden que limite este tipo de comunicaciones. A pesar de la entrada en vigor el pasado 7 de junio de la prohibición de llamadas comerciales desde números móviles, esta normativa solo englobaba a los números de atención al cliente.

Un número diferenciado

La propuesta de la norma incluye dos resoluciones. La principal es atribuir un rango de numeración específico y diferenciado, que sería el prefijo +400, así como para atención al cliente.

El Gobierno quiere poner coto a las llamadas spam descontroladas Pexels

Las resoluciones cumplen así la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) que aprobó el Gobierno en diciembre. El objetivo es reforzar la protección de los usuarios ante las llamadas y SMS comerciales fraudulentos o no deseados. Los usuarios podrán identificar las llamadas con facilidad y decidir si finalmente responderán.

La numeración será bidireccional. Los clientes podrán no solo recibir llamadas, sino también realizarlas, con un coste no mayor a una comunicación habitual. Esta nueva ley implica también la renovación cada dos años de los consentimientos otorgados por el usuario para recibir llamadas comerciales, y considerará nulos aquellos contratos formalizados en llamadas comerciales sin un consentimiento previo.

Cuando entren en vigor los prefijos +400, los operadores de telefonía bloquearán las llamadas comerciales o de atención al cliente que se realicen desde numeraciones diferentes. Si se reciben desde otro número el usuario podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).