Adiós al café con azúcar: nueva restricción del Gobierno en España

Adiós al café con azúcar en las máquinas. El Gobierno de España quiere fomentar los hábitos de vida saludables y, por ello, ha ordenado priorizar que el café se sirva sin azúcar en las máquinas de autoventa, así como que los refrescos o bolsas de patatas fritas sean una opción prioritaria en estos sistemas.

El Ejecutivo está ultimando un real decreto que cambia por completo la oferta de las cafeterías y máquinas de 'vending' en los centros públicos y sociosanitarios, por lo que se amplían estas exigencias a espacios hasta ahora situados al margen, como bibliotecas, museos, universidades o centros deportivos.

El borrador Del Real Decreto para esta nueva orden, que publica el diario El Español, parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy (Sumar), en el que se dará un trato similar a las máquinas expendedoras respecto a las cafeterías tradicionales y comedores colectivos.

La norma contemplaba hasta ahora una regulación centrada en la oferta gastronómica de centros hospitalarios o los colegios, pero ahora se extiende también a las máquinas expendedoras que podemos encontrar en todo tipo de rincones.

El Gobierno aprueba una nueva regulación para fomentar la venta de productos saludables Envato Elements

El borrador de la norma recoge que las máquinas de 'vending' deberán ofrecer mayoritariamente productos saludables, como agua, fruta o frutos secos sin sal; mientras que se deberán suprimir los alimentos con alto contenido en azúcares, grasas saturadas o sal.

La norma también recoge la regulación de máquinas de bebidas calientes, como el café, que deberán dispensar por defecto "cero gramos" de azúcar. El usuario deberá ser quien tome la decisión activa de incluir azúcar, aunque se establece un máximo de 5 gramos por bebida.

Regulación de la comida

La nueva normativa del Gobierno también se centra en la alimentación disponible en las máquinas de autoventa. Por este motivo, se ha creado una lista de ocho alimentos que deben situarse en las filas centrales: agua, fruta fresca, hortalizas frescas, frutos secos no fritos y con bajo contenido en sal, leche, panes integrales, bocadillos o sándwiches elaborados con vegetales, productos lácteos, pescado o carnes magras de ave, aceite de oliva virgen y panes con al menos un 50 % de harina integral, zumos de frutas, yogures y otras leches fermentadas sin azúcares añadidos, platos a base de vegetales frescos y sopas vegetales frías.

El Ejecutivo también permitirá la posibilidad de incluir snacks menos saludables en las máquinas de autoventa, como bolsas de patatas fritas o chocolatinas con azúcar. Sin embargo, se establecen multitud de limitaciones, como un máximo de 200 kilocalorías por producto, de las que el 35% debe proceder de la grasa y el 10% de azúcares añadidos o libres. Este tipo de productos deberán ser parte de una oferta residual y no se podrán situar en los estantes más visibles de la máquina.

La normativa busca fomentar la alimentación saludable y extender las medidas que se aplicaban hasta ahora a hospitales o colegios a todo tipo de ámbitos. Entre otros aspectos, también se recoge el agua gratuita y bebidas sin azúcar añadido en referencia obligatoria, así como se priorizan alimentos saludables en servicios de catering.