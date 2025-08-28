Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital el 13 de septiembre

Adiós Bershka. La multinacional Inditex, dueña de firmas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho o Lefties, se encuentra en pleno giro comercial para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y competir con el comercio digital.

En pleno auge de multinacionales plenamente digitales como Amazon, Shein o Zalando, el sector del 'retail' apuesta por un giro que prioriza las experiencias de compra en sus establecimientos. Esta apuesta incluye reducir las tiendas a pie de calle, situarlas en puntos estratégicos, incluir atracciones diversas y un diseño especialmente cuidado.

Así también lo han hecho otras firmas de la competencia como el Grupo El Corte Inglés, que está cerrando algunos de sus centros comerciales El Corte Inglés. Los clientes ya no necesitan desplazarse a sus tiendas para comprar productos de firmas como Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, El Ganso, Scalpers, Pepe Jeans, Levi's, Carolina Herrera, Hugo Boss, Spagnolo, Green Coast, Easy Wear, Tintoretto o Unit.

Por este motivo, el grupo de supermercados, hipermercados y centros comerciales se desprende de algunos de sus centros comerciales como El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Méndez Álvaro, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte, Outlet El Corte Inglés Vistalegre y Outlet El Corte Inglés Rivas.

Mientras tanto, potencia otros establecimientos como los centros comerciales El Corte Inglés El Bercial, El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Sanchinarro, El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Princesa o El Corte Inglés Preciados, con un modelo experiencial y ofertas de gastronomía como BaRRa de Pintxos, Rodilla o Gourmet El Corte Inglés.

Cierre de Inditex: confirma la desaparición de un emblemático establecimiento de Bershka

En este contexto, el Grupo Inditex ha confirmado el cierre de una histórica tienda en plena capital. Se trata del establecimiento Bershka en el centro comercial La Sierra Córdoba, que desaparecerá definitivamente el 13 de septiembre.

El cierre de Bershka en plena capital confirma el giro en el retail CC

Este cierre se produce cuando Bershka inaugura una tienda en concepto de 'flagship' en el nuevo centro comercial Jesús y María de Córdoba, un antiguo Simago que incorporará solo tiendas de Inditex como Zara.

La desaparición de la tienda Bershka en el Centro Comercial La Sierra Córdoba se producirá el 13 de septiembre, siendo uno de los centros más concurridos de la ciudad. Se prevé que los 16 trabajadores el centro sean reubicados.

El Grupo Inditex ya ha cerrado cuatro tiendas en Córdoba, incluyendo Massimo Dutti hace tan solo un mes. Por el momento, el centro comercial afectado queda tan solo con Zara, Pull&Bear y Stradivarius como únicas firmas de la multinacional gallega.