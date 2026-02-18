Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"

Todo estalló nada más empezar la segunda parte. Vinicius acababa de firmar el 0-1 con un golazo y lo celebró bailando y mostrando su camiseta a la grada. En plena celebración, el árbitro tuvo que insistir en que los jugadores del Real Madrid se marchasen de la esquina del córner, ya que desde la grada comenzaron a arrojar todo tipo de objetos, una actitud que se mantuvo durante el resto del partido. En ese momento, Vinicius tuvo un primer enganchón con algunos de los futbolistas del Benfica, entre ellos Otamendi, que le recriminaron la celebración.

El colegiado terminó amonestando al delantero brasileño y, a partir de ahí, se encendió el pique con Prestianni. El jugador del Benfica se tapó la boca con la camiseta y, según algunos futbolistas del Real Madrid, se dirigió a Vinicius hasta cinco veces llamándolo "mono".

Vinicius se lo comunicó de inmediato al árbitro, que detuvo el encuentro y activó el protocolo contra el racismo. Letexier se puso en contacto con sus asistentes, pero al comprobar que el delantero argentino se había tapado la boca durante la acción, no pudo verificarse con certeza qué estaba diciendo. Tras hablar con Prestianni, el colegiado decidió reanudar el partido al no poder confirmar los hechos. El parón se prolongó durante diez minutos.

Vinicius se dirige al árbitro para informarle de los insultos de Prestianni. Captura de pantalla (X).

El mensaje de Vinicius en Instagram

Vinicius trasladó su denuncia también a través de una historia de Instagram, donde cargó contra la sensación de impunidad y criticó el desarrollo del protocolo. "Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son", escribió, antes de añadir que cuentan "con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar". En ese mismo texto remarcó que lo ocurrido "no es una novedad" en su vida "ni en la de mi familia".

El brasileño también se refirió a lo sucedido en el campo: dijo que vio tarjeta amarilla por celebrar un gol y que aún no entiende el motivo, mientras que "del otro lado" solo hubo "un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada". Cerró el mensaje reconociendo que no le gusta aparecer en situaciones así, "más aún después de una gran victoria" y que preferiría que los titulares fueran sobre el Real Madrid, "pero es necesario".

La réplica de Prestianni en Instagram

Prestianni respondió también en una historia de Instagram para negar el presunto insulto racista. "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior", escribió, antes de sostener que el brasileño "lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado".

En el mismo mensaje, el futbolista del Benfica añadió: "Jamás fui racista con nadie" y aseguró que lamenta "las amenazas" que dice haber recibido de jugadores del Real Madrid.

El vestuario del Real Madrid en defensa de Vinícius

Mbappé defiende a Vinicius en zona mixta: "Yo lo he escuchado". CC

El Real Madrid arropó a Vinícius en la zona mixta y, especialmente, Mbappé fue el más contundente. El francés explicó que, tras el gol y la celebración, se produjo un momento de tensión con jugadores del Benfica y señaló directamente al dorsal 25: "No quiero decir su nombre, no lo merece", dijo, antes de afirmar que escuchó con claridad el insulto: "Se ha metido la camiseta aquí para decirle que es un mono cinco veces. Yo lo he escuchado. Hay jugadores que lo han escuchado...". Mbappé aseguró que Vinícius "no quería jugar más" y que el equipo llegó a plantearse salir del campo: "Cualquier cosa que quieras hacer, lo vamos a hacer como equipo".

En esa misma línea se expresaron Tchouaméni y Valverde. El primero insistió en que "eso no puede pasar" y lamentó que, con "tantas cámaras" en un partido de Champions, no exista un plano que despeje la duda. Valverde, por su parte, subrayó la respuesta colectiva del grupo: "Hemos hablado como equipo y Vinícius nos ha dicho que tenemos que seguir jugando este partido", zanjó, remarcando el apoyo del vestuario al brasileño y el deseo de que el foco no se desvíe del rendimiento deportivo.

Iturralde: "Vinícius ha estado de 10"

Iturralde González aplaude la reacción de Vinicius. Captura de pantalla (X).

En Carrusel Deportivo, Iturralde González pidió separar dos planos: la amarilla y la denuncia. Sobre la tarjeta, explicó que Letexier no amonestó a Vinícius "por el baile", sino por mantenerse en la esquina del córner mientras caían objetos y desoír la indicación del árbitro de salir de ahí para evitar el conflicto. "Eso es fútbol, es una bobada. Hay que diferenciarlo de un insulto racista. Eso no se puede permitir", recalcó.

A partir de ahí, aplaudió la actuación del brasileño y del colegiado: "Vinícius ha estado de 10 en este momento. Activó el protocolo, se para el partido y, si no se juega, no se juega". Iturralde situó el siguiente paso en manos de la UEFA, aunque advirtió de la principal dificultad: "La imagen va a servir de poco... tiene la camiseta en la boca y no se ve nada". Y, sobre los lanzamientos desde la grada, fue tajante: "¿Por qué va a dejar Vinícius de sacar un córner? No. Los violentos no pueden ganar".