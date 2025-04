El brutal vídeo viral de dos hermanas gemelas que sacude las redes: por qué hablan así

Las hermanas gemelas Paula y Bridgette Powers han cruzado todo el planeta y se han vuelto virales desde Australia gracias a su capacidad para sincronizarse a la hora de hablar o terminar las frases que había comenzado la otra, evidenciando una gran sintonía.

Ambas fueron entrevistadas en el canal de televisión australiano 7News Australia sobre el incidente del robo de un coche en la región de Steve Irwin Way. Mientras que la presentadora expone el tema, nadie piensa cómo va a ser el vídeo. Pero la entrevista es sorprendente: ambas hablan a la vez, sincronizadas, terminan la frase de la otra, mantienen la misma entonación...

"Íbamos conduciendo y vimos un coche accidentado, mamá paró, había un hombre allí que intentaba ayudar y entonces llegó el ladrón del coche, fue realmente aterrador, pero mamá fue muy valiente, llamamos a la policía y vinieron rápidamente", relataban las gemelas en el vídeo.

En realidad, ambas son conocidas. Paula y Bridgette son conocidas como las Twinnies y dirigen Twinnies Pelican and Seabird Rescue en la Sunshine Coast de Queensland, con la que llevan años trabajando con fauna salvaje, especialmente aves autóctonas. Ambas son conocidas por haber ayudado al naturalista australiano Steve Irwin a rescatar una tortuga, que evidenció su gran vocación de trabajar con animales.

Es habitual que ambas hablen al unísono, como ya explicaron en ABC News en 2021. Ahora, su entrevista en 7News se ha viralizado y la cadena ha deshabitado los comentarios en su publicación original, algo que ha despertado el debate en redes sociales sobre esta decisión.

El misterio de la comunicación de los gemelos

La realidad es que la habilidad de Paula y Bridgette puede ser frecuente en gemelos. Un estudio de 2013 publicado por la revista científica 'Journal of Developmental Origins of Health and Disease', de la Universidad de Cambridge, analizó 663 parejas de gemelos para evaluar su coeficiente intelectual.

Paula y Bridgette Powers son conocidas por su compromiso con el bienestar de los animales .

El estudio averiguó que los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal que los mellizos; un 32% más en capacidad espacial, un 62% más en velocidad de procesamiento y un 52% más en memoria. Pero todo también tiene una explicación.

Dicha conexión puede explicarse en que los hermanos gemelos habitualmente tienen experiencias compartidas, más que cualquier tipo de telepatía. Cuando dos personas se conocen muy bien, comparten muchas experiencias en común y logran un vínculo muy cerrado, adquieren características de este tipo, como reírse de chistes privados, algo que también ocurre en parejas casadas o incluso en mejores amigos.