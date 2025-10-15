Los Replicantes
Una mujer que estaba bajo amenazas mata a su compañera de piso sin saber que era ella

La tragedia se desata en Georgia (Estados Unidos) con una muerte inocente y una culpable que actuaba bajo el miedo de unas amenazas.

Pistola Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

15 Octubre 2025 14:32 (hace 1 hora)

El 13 de octubre, Erica Anderson, profesora de teatro, fallecía asesinada a tiros por su compañera de piso en Georgia, Estados Unidos. La mujer que disparó el arma había confundido a Anderson con un intruso que había conseguido entrar a la vivienda. Todo este suceso ha sido comunicado por las autoridades locales.

Vídeos Los Replicantes

La víctima era una mujer de Indiana que, tras unirse al Departamento de Teatro y Danza de una universidad en la que iba a trabajar como profesora de vestuario, al mismo tiempo que se encargaba de su tienda de disfraces, había decidido alquilar una habitación en Georgia para estar más cerca de su trabajo en la escuela. El nuevo hogar de Anderson es donde se ha efectuado la tragedia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Erica volvía a su habitación sobre medianoche, después de haber hecho una visita a su marido e hijos en Indiana. Su compañera de piso estaba angustiada y en estado de alerta por las amenazas que había recibido hace días de su propio hijo en las que incluía herirla físicamente y quemar la casa.

La mujer, cuya identidad es anónima, escuchó como se abría la puerta de la entrada a altas horas de la noche y decidió salir al pasillo con la pistola en la mano. Buddy Bryan, forense del condado, asegura que en el momento en el que entró Anderson, la compañera abrió fuego en su dirección.

La profesora murió en el acto después de recibir dos disparos. El forense excluye la idea de que se trate de un asesinato consensuado: "Tienes que pensar en la compañera de cuarto que le disparó. Estoy seguro de que está devastada como cualquiera lo estaría bajo las circunstancias".

La familia está muy afectada por la noticia, concretamente, el marido que se encuentra en tratamiento por un cáncer. Ahora, además de cuidar el solo de sus tres hijo, tiene que superar la pérdida de su mujer.

Stuart Rayfield, presidente de la Universidad Estatal de Columbus en la que trabajaba Anderson como profesora de vestuario, ha querido dejar un mensaje: "Nuestros corazones y oraciones están con su familia y amigos, así como con los estudiantes a los que impactó".

