Asesinan a tiros a Fede Dorcaz, compositor de la sintonía de 'El Chiringuito de Jugones'

El compositor Fede Dorcaz Foto: Instagram @fededorcaz
Adrián Parrondo

14 Octubre 2025 13:53 (hace 7 horas)

El compositor Fede Dorcaz ha muerto asesinado a tiros a los 29 años. El intérprete estaba conduciendo su vehículo en la avenida Periférica de Ciudad México cuando fue alcanzado por varios disparos que le causaron la muerte de forma inmediata.

El intérprete argentino era conocido en España por haber compuesto la sintonía que durante muchos años sonó en el programa de televisión 'El Chiringuito de Jugones', que se emite en el canal de televisión Mega de Atresmedia.

Los agresores que asesinaron al compositor Fede Dorcaz viajaban en dos motocicletas y persiguieron a la víctima, que intentaba huir de ellos, según aparece reflejado en los primeros informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La muerte del compositor Fede Dorcaz ha generado gran conmoción
La muerte del compositor Fede Dorcaz ha generado gran conmoción Instagram @fededorcaz

La Fiscalía de Ciudad de México ha abierto una investigación por homicidio doloso con arma de fuego. En la causa se indica que el joven, cuyo nombre completo era Federico Docazberro, ya había sufrido un intento de asalto previamente, al que se había resistido.

En búsqueda de un futuro profesional

Fede Dorcaz vivía en México desde hacía dos años para buscar nuevas oportunidades profesionales. Precisamente, estaba a punto de estrenarse como concursante del talent de baile 'Las estrellas bailan en hoy', que se emite en Televisa.

La fama en España le llegó a Fede Dorcaz como autor de 'Un pedacito', un tema que compuso en 2018 y que durante varias temporadas se podía escuchar al inicio del programa de 'El Chiringuito de Jugones' de Josep Pedrerol.

Antes de que los medios españoles se hicieran eco de la noticia, el programa 'El Chiringuito de Jugones' ya publicó un tuit para rendir homenaje al compositor: "Su música nos animó varias noches. Descansa en paz".

El intérprete estaba muy vinculado a España. Con 13 años se mudó a Mallorca, donde todavía residen sus padres. Después, con solo 18 años, empezó a ejercer como modelo en Barcelona, desfilando para importantes firmas como Dolce&Gabanna o Armani en Nueva York y Los Ángeles.

Los padres de Dorcaz están ahora en México tramitando toda la documentación para la repatriación del cuerpo del joven a Mallorca. Para ello, varios vecinos y amigos de la familia han realizado una colecta y, cuando se logre el dinero suficiente, se esperan varios homenajes y actos de despedida.

