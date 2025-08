Simón Pérez y Silvia Charro: de tenerlo todo a humillarse en directos

Simón Pérez y Silvia Charro, dos ex gurús de las hipotecas, están sumidos en un bucle de autodestrucción por culpa de las adicciones que deja a familiares, amigos y seguidores muy preocupados. En los últimos meses, gracias a las plataformas de Rumble y Klick donde emiten directos, hemos podido ver a un hombre desmejorado, que dice cosas sin sentido y que le cuesta, incluso, respirar.

Con la emisión de estos vídeos su finalidad es conseguir dinero haciendo lo que sea, hasta el punto de humillarse con actos como tirar una impresora por la ventana para poder comprar un "bocadillo de pollo". Tampoco se esconde y es que ha dejado muy claro que quiere volver al punto en el que se encontraba cuando conoció a Silvia: drogarse todos los días. También afirma que todo el dinero que gana es para colocarse, pues así se muestra en sus vídeos donde se muestra perjudicado por los efectos de la marihuana, la cocaína y la ketamina.

Cómo pasaron Simón Pérez y Silvia Charro de todo a nada

Simón Pérez fue un hombre de éxito en numerosas entrevistas afirmaba que ganaba entre 5 mil y 7 mil euros mensuales, era un buen asesor financiero hasta 2017. Fue director académico y profesor en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas (EIAF), además de participar como colaborador en distintos programas de televisión, entre ellos: TVE o Intereconomía.

Simón Pérez era un reputado economista que trabajaba en programas de televisión y radio, además de ser profesor universitariopic.twitter.com/TiER2KV0k8 — LO + VIRAL (@SuperViiral) August 3, 2025

Toda la sabiduría que mostraba sobre las finanzas las plasmó en su propio libro: 'Defiende tu dinero'. Silvia Charro también era buena en economía, colaboraba en Engel & Völkers y hasta creó su propia asesoría inmobiliaria.

El fatídico diciembre de 2017 para Simón Pérez y Silvia Charro

El éxito de la pareja era evidente, se creían imparables, pero después de una larga comida en la que consumieron bastante cantidad de drogas decidieron ir a grabar a las cinco de la tarde para el medio 'Periodista Digital' sobre hipotecas de tipo fijo. Esta charla en la que estaban presentes los dos fue la causa de su destrucción.

Las señas de que ambos estaban colocados eran demasiado evidentes: hablan de manera incoherente, tienen la mirada perdida, hacen gestos totalmente descontrolados, movimientos erráticos y la respiración entrecortada. Todo esto en un medio de televisión visto por una cantidad importante de personas no se podía permitir. Es cierto que los consejos financieros que aportaron eran válidos, pero no valieron para nada porque el estado en el que se encontraban era más llamativo.

Diciembre de 2017 : su vida cambió para siempre



Simón y su pareja Silvia hicieron este vídeo -en el que se les ve colocados- hablando sobre las hipotecas en Periodista Digital



El vídeo se hizo viral y fue su ruinapic.twitter.com/w3rNXIcFdp — LO + VIRAL (@SuperViiral) August 3, 2025

Este vídeo, como es lógico, se viralizó con más de 5 millones de reproducciones. En este momento eran perseguidos por las calles y la gente se burlaban de ellos, los bautizaron como 'los hipotecos'. La mejor alternativa que encontraron fue mudarse a Galicia.

Después de esto, la pareja fue despedida de toda colaboración en medios de comunicación, Simón dejó de ser profesor y las acciones que tenía por un valor de 600 mil euros en 24 horas cayeron a cero euros, la asesoría inmobilaria quebró y económicamente se quedaron en la ruina. A Simón Pérez le pagaba la empresa un piso del que afirma que le avisaron para dejarlo en un plazo de un día. Sus familiares avergonzados no quisieron ayudarlos y muchos se desentendieron completamente. Tras esta situación de ruina reconocen que su única vía de escape era la droga.

Objetivo: ganar dinero

Simón y Silvia deciden en 2018 abrir un canal en YouTube, 'SS Conexión', con el que pretendían ganar dinero fácil y rápido hablando de finanzas, economía, criptomonedas; esto fue solo al principio. No les querían en ningún puesto de trabajo por lo que siguieron con su canal, pero tuvieron que empezar a hacer retos virales y daba igual que fueran humillantes porque la intención era conseguir dinero.

Pasaron de hablar de asuntos económicos a raparse el pelo por 100 euros, tatuarse el logo de Forocoches por 200 euros, Silvia se tatuó en las nalgas, invitaron a un actor de cine para adultos para conseguir más visibilidad y dinero; todo era válido. En una entrevista explica Pérez: "Yo sé que nos hemos convertido en memes vivientes. A mí me da exactamente igual [...] Dejaría que me dieran por culo en directo a cambio de dinero. Somos la representación del fin del capitalismo". En está palabras se nota la fuerza que tienen las drogas en sus vidas.

Breve esperanza en 2019

2019 fue un año de cambios en dos sentidos: intentaron desintoxicarse y trataron de dejar de ser los "payasos" de internet para crear una nueva empresa. Esta empresa, Green Capital, tenía el objetivo de plantar más de 20 mil plantas de cannabis legal para la industria de la medicina. Fue un fracaso en España, en Macedonia del Norte donde deciden intentarlo otra vez no lo fue. Los beneficios fueron de un millón de euros, dinero que ha desaparecido.

Simón y Silvia intentaron volver a trabajar de lo suyo creando el canal SS Conexión, donde hablaban de economía



Este vídeo es de finales del año 2023pic.twitter.com/bBT3ggTr6j — LO + VIRAL (@SuperViiral) August 3, 2025

La empresa en Macedonia fue un fracaso, les acusaron de estafa y esto les causó la ruina de nuevo. La sociedad les volvió a dar una oportunidad que no supieron aprovechar y quedaron aislados y sin esperanzas de volver a incorporarse a la vida laboral.

Fuera de control

YouTube les cerró la cuenta y acabaron haciendo directos en Rumble y Klick. La denigración fue en aumento, no solo tiraban objetos por las ventanas, sino que Simón llega a beber su propia orina. Lo que es aún peor es que no se sabe que era realidad o ficción cuando empezaron a mantener conversaciones entre ellos en las que él decía que Silvia llevaba todo el día sin hacer nada, a lo que ella respondía: "Ahora es la hora de pegarme. Ahora me vas a pegar, ¿no?".

En los últimos meses, su estado físico desmejorado llama la atención. Simón ha empezado a desarrollar tics nerviosos, se duerme en sus directos, se queda con los ojos en blanco y hasta le cuesta hablar y respirar.

El último de sus vídeos fue el 4 de agosto al mediodía en el que se le ve con un estado lamentable, Rumble minutos después decidió borrarle la cuenta. Los comentarios en sus directos estaban cargados de odio y se podían ver mensajes como: "¡Maestro! Eres un auténtico deshecho". El estado de salud de Simón Pérez es alarmante y es evidente que necesita ayuda profesional.