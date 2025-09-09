Los Replicantes
Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple

La multinacional Apple ya lo tiene presentado para lanzar importantes novedades que impactarán en el mercado tecnológico.

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple
Una tienda Apple Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Septiembre 2025 13:50 (hace 13 horas)

La multinacional Apple anuncia novedades. La empresa tecnológica trae la nueva versión de su teléfono móvil, el iPhone 17, que también incluirá otros productos de la serie. Son lanzamientos que los amantes de la firma esperan con gran expectación, como anuncios relacionados con software e inteligencia artificial.

"Presentamos nuestra mayor actualización de diseño hasta la fecha, funciones aún más útiles en Apple Intelligence y un montón de nuevas prestaciones para todas las plataformas", ha explicado Apple en su página web oficial, en la que detallan todos los detalles de la keynote de Apple.

Cuándo ver la keynote de Apple: novedades y lanzamientos

El evento en el que Apple lanzará todas sus novedades, la keynote, se podrá visualizar este martes, 9 de septiembre, desde las 19:00 horas de la España peninsular (10:00 horas local). El evento se celebra bajo el lema "Awe dropping" y se celebrará en la sede Apple Park, en Cupertino (California).

Apple lanzará importantes novedades en su keynote
Apple lanzará importantes novedades en su keynote CC

Para visualizar este evento, se podrá seguir la misma vía que en las presentaciones anteriores. Estará totalmente disponible en directo a través de su página web, así como en dispositivos como televisión, tablet o smartphone a través de la app Apple TV.

junto con el lanzamiento del iPhone 17, Apple también tiene previsto presentar otros modelos que supondrán importantes novedades para el mercado, como los iPhone 17 Aire, el iPhone 17 Pro y el iPhone Pro Max que llegarán en breve al mercado.

