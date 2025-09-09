Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple

La multinacional Apple anuncia novedades. La empresa tecnológica trae la nueva versión de su teléfono móvil, el iPhone 17, que también incluirá otros productos de la serie. Son lanzamientos que los amantes de la firma esperan con gran expectación, como anuncios relacionados con software e inteligencia artificial.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
"Presentamos nuestra mayor actualización de diseño hasta la fecha, funciones aún más útiles en Apple Intelligence y un montón de nuevas prestaciones para todas las plataformas", ha explicado Apple en su página web oficial, en la que detallan todos los detalles de la keynote de Apple.
Cuándo ver la keynote de Apple: novedades y lanzamientos
El evento en el que Apple lanzará todas sus novedades, la keynote, se podrá visualizar este martes, 9 de septiembre, desde las 19:00 horas de la España peninsular (10:00 horas local). El evento se celebra bajo el lema "Awe dropping" y se celebrará en la sede Apple Park, en Cupertino (California).
Para visualizar este evento, se podrá seguir la misma vía que en las presentaciones anteriores. Estará totalmente disponible en directo a través de su página web, así como en dispositivos como televisión, tablet o smartphone a través de la app Apple TV.
junto con el lanzamiento del iPhone 17, Apple también tiene previsto presentar otros modelos que supondrán importantes novedades para el mercado, como los iPhone 17 Aire, el iPhone 17 Pro y el iPhone Pro Max que llegarán en breve al mercado.