Sale a la luz la brutal reacción de Raquel Sánchez Silva tras el funeral de Mario Biondo

El informe de la Audiencia de Madrid que ha apuntado a un posible crimen en el fallecimiento de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, ha despertado un caso que estalló hace ya doce años. Este pronunciamiento sigue los pasos de la resolución del Tribunal de Palermo, que en agosto de 2022 también apuntó en el mismo sentido.

A pesar de este escrito, la justicia española rechaza abrir nuevamente el caso, puesto que ya se ha juzgado en una ocasión y, por entonces, se determinó que la muerte se correspondía con un suicidio. En todo caso, la justicia mantiene también ahora que la presentadora Raquel Sánchez Silva no tenía ninguna vinculación con la muerte.

A pesar de todo, la familia de Mario Biondo tiene intención de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, con la esperanza de que la justicia española pueda plantearse volver a abrir esta causa con los nuevos detalles aportados.

La justicia rechaza la reapertura del caso sobre la muerte de Mario Biondo RRSS

A pesar de que nunca se ha vinculado judicialmente en el crimen a Raquel Sánchez Silva, y mucho menos imputado por alguna vinculación (la presentadora estaba en Plasencia cuando ocurrieron los hechos), la familia de Biondo ha apuntado en varias ocasiones contra ella, sin pruebas formales ni validadas por la justicia.

Cuando habían pasado tan solo siete meses del fallecimiento, los padres de Mario Biondo lograron un permiso para exhumar el cuerpo y que volviese a ser analizado. La familia contrató a dos forenses que entonces sentenciaron como "incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida y las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciese en la posición en que se encontró".

A pesar de ello, la Audiencia Provincial cerró el caso en junio de 2016, pero la familia logró nuevamente en 2018 que se volviera a exhumar el cuerpo por segunda vez y para una tercera autopsia. Los profesionales sentenciaron la naturaleza homicida de su muerte y descartaron entonces un suicidio.

"Me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho"

Ahora, la madre de Mario Biondo, Santina, ha concedido una entrevista a 'El Programa de Ana Rosa' en la que ha cargado contra la presentadora Raquel Sánchez Silva, que fue su nuera y a la que en varias ocasiones ha apuntado.

"Su comportamiento con nuestra familia es muy sospechoso. La familia de su marido lucha por saber la verdad, y ella debería estar de nuestro lado", opinaba en la entrevista, en la que afirma que no ha tenido noticias sobre ella desde el fallecimiento de su hijo.

En ese momento, lanzó una fuerte revelación sobre el comportamiento de la presentadora tras el fallecimiento de su hijo: "Nunca ha llamado al móvil para decir una palabra. Nunca. Solo en el funeral, y después desapareció. Solo tengo un correo en el que me dijo que Mario había destrozado su imagen con lo que había hecho. Muy mala, muy mala".

En todo caso, a pesar de los intentos de la familia de Mario Biondo por reabrir el caso, parece complicado que la justicia española pueda optar por ello. Se considera que los hechos ya fueron juzgados en el pasado y, a pesar del último pronunciamiento de la Audiencia de Madrid, no se puede juzgar en dos ocasiones un mismo caso.