Sale a la luz a quién pidió protección Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo

Carlota Corredera cuenta a quién pidió protección la presentadora que trabajaba en Mediaset tras la muerte de su marido.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo Foto: Redes Sociales
Andrea Torrente

Andrea Torrente

13 Octubre 2025 14:09 (hace 11 horas)

La trágica muerte de Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, alcanzó un gran impacto mediático. El cámara apareció en la vivienda que compartía la pareja en Madrid ahorcado, sus familiares han estado desde ese momento, en 2013, convencidos de que no se trató de un suicidio, sino de un asesinato premeditado.

Días atrás, la familia ha conseguido que la Justicia les reconozca después de tantos años que la muerte de su hijo podría no haber sido causa de un suicidio. La investigación que se ha realizado estos años ha estado llena de posibles errores y causas que nunca han podido aclararse. La Audiencia Provincial de Madrid no ha considerado reabrir el caso porque este ya fue juzgado.

La presentadora ha sido puesta en el punto de mira de la familia Biondo por su conducta. Sánchez Silva se fue de vacaciones a las dos semanas de la muerte de su marido a Formentera, un destino que tenía reservado la pareja. En este lugar aparece sonriente en distintas fotos y pronto decidió volver a la rutina, llevando el duelo a su manera, una manera que no cuadró a la familia.

Qué ha dicho Carlota Corredera

La Justicia ha acabado dando la razón a la presentadora, que en todo momento ha querido mantenerse al margen de toda esta disputa mediática. Hace pocos días, Carlota Corredera, presentadora de Mediaset también, en el programa 'No somos nadie' afirma que Sánchez Silva en cuanto falleció el que era su marido se dirigió a su jefe, Paolo Vasile, director en aquellos años de Mediaset, para pedirle protección.

Corredera que era presentadora de 'Supervivientes' cuando estos hechos ocurrieron apunta: "Cuando sucede la muerte de Mario, Raquel habla con Paolo Vasile y le pide clemencia, le pide protección. Imagínate lo que supone trabajar en la cadena donde más horas se dedican al corazón. Imagínate la de horas que, efectivamente, hubiera ocupado este tema si Raquel no hubiese sido presentadora de la casa. Cuando se fue a Movistar, esa protección concedida se olvidó".

