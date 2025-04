Un experto predice quién será el nuevo Papa: sucederá a Francisco tras su muerte

La muerte del Papa Francisco a los 88 años ha abierto el proceso de sucesión en el seno de la jerarquía De la Iglesia Católica. El funeral de Francisco sucederá a un cónclave en el que se elegirá un sucesor, aunque no será oficial hasta que haya fumata blanca en la Plaza de San Pedro.

Durante el cónclave, todos los presentes estarán incomunicados con el exterior para evitar presiones o influencias que puedan determinar el sentido del voto. Todos los cardenales hasta los 80 años deben asistir al Vaticano y participar en la elección de un nuevo Papa.

En este contexto, han surgido multitud de quinielas en las que se barajan diferentes nombres para una sucesión al frente de la Iglesia Católica. Un proceso en el que también surgen las discrepancias entre sectores, puesto que las quinielas se dividen principalmente entre conservadores y reformistas, siendo estos últimos la tendencia más afín al Papa Francisco.

El cónclave estará formado por un total de 252 cardenales, pero solo tendrán capacidad de voto 135 de ellos, puesto que son menores de 80 años. Se muestra una Iglesia cada vez más abierta con representación de países que hasta ahora no tenían presencia, como Lesoto, Timor Oriental, Irán, Argelia o Tonga.

Quién sucederá al Papa Francisco en la Iglesia: la predicción de un experto

En este contexto, el sacerdote y corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, experto en la Iglesia Católica y asesor de la Embajada de España ante la Santa Sede, Antonio Pelayo, se ha pronunciado sobre quién vaticina que sucederá al Papa Francisco.

"No va a ser un cardenal latinoamericano, segundo no va a ser un cardenal africano, no hay una figura exponente. Un italiano, aunque los italianos insistirán en que podría ser, no creo tampoco. Por lo tanto, queda Asia que es un continente donde la Iglesia está creciendo mucho", se ha pronunciado en declaraciones a Antena 3.

El cardenal y corresponsal en el Vaticano, Antonio Pelayo CC

De este modo, no oculta su vaticinio y contempla con rotundidad: "Me aventuro a decir que podría ser un cardenal asiático", aunque en todo momento el periodista ha afirmado que se trata tan solo de su opinión ante el escenario que ha contemplado.

"Puede ser un cardenal filipino, un cardenal de Corea del Sur, un cardenal de India, chino no. Hay dos cardenales chinos, pero no lo creo", ha afirmado Pelayo. "Un cardenal asiático abriría un poco este abanico de posibilidades", ha añadido sobre su vaticinio.

La presencia asiática ha crecido en representación y número, con 25 cardenales. También se ha visto incrementada la presencia de África, que asciende a 18 representantes. En el caso de América Latina hay 24 cardenales y por Europa una representación de 55 miembros.