Quién es Miguel Campoy: el español desaparecido mientras viajaba por el Caribe

Alerta por desaparición. La familia de Miguel Campoy, un ciudadano español con nacionalidad española y estadounidense, ha denunciado su desaparición desde el pasado 6 de septiembre, a las cinco de la tarde, cuando se tuvo conocimiento por última vez de su paradero mientras viajaba por el Caribe.

???? MISSING SAILOR ????



Miguel Campoy ???????????????? went missing sailing solo from South Abaco → Nassau (Sept 6, 5 PM).



⛵ Sailboat TT Jolie (44ft, blue hull)

⚠️ Dinghy found adrift near Hole in the Wall



???? Please WATCH OUT in #Bahamas / #Abaco / #Nassau waters!



Info: BASRA +1 (242)... pic.twitter.com/3ZbDiTAPyC — Ignacio (@Icampsgu) September 10, 2025

Con gran experiencia como marino y habituado a realizar largas travesías en solitario, Miguel Campoy salió del puerto de Coconut Grove, Miami, el pasado 14 de agosto, con destino a Nassau. Allí tenía previsto recoger a dos amigos procedentes de España, con los que iba a desplazarse hacia Santo Domingo y Puerto Rico.

Durante el camino, sin embargo, se pierde por completo el rastro de Miguel Campoy. La señal, por última ocasión, se sitúa al sur de las islas Ábaco, cuando se estaba desplazando hacia Nasáu, la capital de Bahamas. Las coordenadas exactas son las siguientes: 25.649182, -77.352196, según Telecinco.

Piden colaboración para localizarle

El entorno del desaparecido ya ha activado todos los mecanismos disponibles para localizarle cuanto antes. Sin embargo, se han mostrado especialmente preocupados después de conocer que, siguiendo el protocolo, la la Guardia Costera y Defensa de Estados Unidos solo mantendrán las labores de búsqueda hasta las 24 horas de hoy, horario de Bahamas.

A pesar de todo, su entorno no pierde la esperanza de localizarle. Por este motivo, han valorado la posibilidad de contar con medios privados que puedan colaborar en las labores de búsqueda para facilitar los trabajos que permitan conocer su paradero.

La familia ha informado también de que se ha encontrado un bote a la deriva cerca del faro de Hole in the Wall, al sur de las islas Ábaco (Bahamas). Para ayudar en su localización se han compartido dos números de teléfono: Info: BASRA +1 (242) 325-8864 / Miriam +34 607981724, así como la etiqueta #MissingSailor.