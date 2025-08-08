Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado

Una cadena de supermercados busca competir reduciendo precios en una época de precios elevados y salarios bajos.

El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado
Compra en el supermercado Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Agosto 2025 18:08 (hace 1 hora)

Con la inflación galopante en España, muchas familias se ven obligadas a apretarse el cinturón para llegar a fin de mes. Los precios desbocados de los productos de primera necesidad no se corresponde con el incremento de los salarios, algo que unido al problema en el acceso a la vivienda deriva en un empobrecimiento generalizado.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, algunas cadenas de distribución están utilizando este contexto para competir en precio y hacerse un hueco en el mercado frente a las cadenas más grandes. De este modo, pueden erigirse en una alternativa viable y consolidarse en el imaginario del consumidor, logrando después dar el salto a un crecimiento sostenido por todo el país.

La cadena que baja sus precios: este supermercado tiene sus productos cada vez más baratos

En este contexto, la cadena de supermercados Aldi ha rebajado el precio de más de 650 productos en todas sus tiendas en España durante la primera mitad del año. El objetivo de esta medida es conquistar cuota de mercado ante sus grandes rivales, Mercadona, Lidl, DIA y Carrefour.

Las familias se enfrentan a un contexto de inflación de precios
Las familias se enfrentan a un contexto de inflación de precios Pexels

La multinacional alemana defiende que, de este modo, busca reforzar su "compromiso de ofrecer ahorro a las familias españolas apoyándose en un modelo basado en el descuento y en un surtido compuesto mayoritariamente por productos de marca propia y origen nacional".

Como explica la empresa, 9 de cada 10 productos que adquieren sus clientes en sus tiendas pertenecen a las marcas propias de Aldi. De hecho, según los datos de Worldpanel by Numerator, las familias que compran habitualmente en Aldi pueden llegar a ahorrar unos 1.000 euros de media al año.

La bajada de precios, además, se complementa con más de 70 ofertas semanales en productos frescos como carne, pescado, fruta y verdura para ayudar a las familias a ahorrar directamente en la cesta de la compra.

Aldi se encuentra en pleno proceso de expansión en España y busca hacerse un hueco en el mercado. En la actualidad cuenta con más de 480 tiendas en todo el país y prevé abrir más de 20 antes de cerrar el año.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Qué es la estafa del Bizum inverso: hay más de 200 víctimas en España
  9. Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor
  10. Todo el mundo me pregunta por el giro de Mercadona este verano: arrasa sus supermercados
Artículos relacionados
Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados

Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados

Muestra una bolsa de Mercadona en 1990 y las redes estallan: "¿Tenían tarjeta?"

Muestra una bolsa de Mercadona en 1990 y las redes estallan: "¿Tenían tarjeta?"

Adiós a este histórico centro comercial en España: será demolido en septiembre

Adiós a este histórico centro comercial en España: será demolido en septiembre

Adiós Mercadona: el supermercado de Cantabria que ya le supera en Castilla y León

Adiós Mercadona: el supermercado de Cantabria que ya le supera en Castilla y León

Contenidos que te pueden interesar
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Una cubana que vive en España se sorprende al ver cómo funciona la ducha en nuestro país

Una cubana que vive en España se sorprende al ver cómo funciona la ducha en nuestro país

El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado

El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado

Sale a la luz la polémica vida de Daniel Sancho en prisión: "Duerme con presos"

Sale a la luz la polémica vida de Daniel Sancho en prisión: "Duerme con presos"

Vandalizan la librería LGTBIQ+ Berkana de Madrid: "No sabemos qué les ha molestado"

Vandalizan la librería LGTBIQ+ Berkana de Madrid: "No sabemos qué les ha molestado"

J. K. Rowling: pide boicotear un centro comercial tras un altercado con un empleado trans

J. K. Rowling: pide boicotear un centro comercial tras un altercado con un empleado trans

El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende

El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende

Fiestas de agosto en Madrid: programa y actividades

Fiestas de agosto en Madrid: programa y actividades