Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

La nueva normativa tiene como objetivo establecer nuevas medidas en el control de tránsito de animales de compañía.

Viajes con mascotas Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 13:29 (hace 6 horas)

Adiós a los viajes con mascotas como los concebíamos hasta ahora en el territorio de la Unión Europea. Bruselas se prepara para un importante cambio en la regulación de los viajes con animales de compañía desde el próximo 22 de abril de 2026.

Desde ese día, se prevé la entrada en vigor de un nuevo reglamento delegado que ya tiene el visto bueno de la Comisión Europea desde el 20 de enero, por el que se actualizan las normas sobre el movimiento no comercial de mascotas dentro del territorio comunitario.

La UE modifica la normativa para el tránsito de mascotas
La UE modifica la normativa para el tránsito de mascotas Envato Elements

La nueva norma complementa al Reglamento (UE) 2016/429 y tiene un doble objetivo: reforzar la prevención y el control de enfermedades transmisibles entre animales y humanos, así como simplificar el marco regulador para propietarios de mascotas. Se busca reducir así cargas administrativas y costes innecesarios sin rebajar el nivel de protección sanitaria.

Este reglamento afecta, sobre todo, a perros, gatos, hurones y aves de compañía. Se trata de animales incluidos en este tipo de desplazamientos sin fines comerciales, como vacaciones, mudanzas o viajes familiares dentro de la Unión Europea.

Obligaciones con perros y gatos

La normativa confirma las obligaciones ya conocidas para perros, gatos y hurones. Los animales deben estar identificados mediante microchip, aunque se seguirá aceptando el tatuaje siempre que sea legible y se haya aplicado antes del 3 de julio de 2011. Además, se mantienen los requisitos de vacunación contra la rabia, que la UE quiere controlar.

En algunos países seguirá siendo obligatorio el tratamiento contra el parásito Echinococcus multilocularis en perros. Los animales deberán viajar acompañados con la documentación sanitaria correspondiente, como el pasaporte europeo para animales de compañía o el certificado sanitario válido.

Además, la norma también prevé exenciones específicas para situaciones excepcionales, como emergencias o catástrofes naturales, donde no sea posible cumplir todos los requisitos habituales.

Cambios en aves de compañía

Entre los cambios más destacados, se encuentra la nueva situación para las aves de compañía. El reglamento fija un límite máximo de cinco aves por desplazamiento, todas debidamente identificadas con sistemas permanentes y legibles.

Esta nueva normativa también refuerza las medidas de prevención frente a la gripe aviar, que podrán incluir períodos de aislamiento, controles sanitarios adicionales y, cuando sea necesaria, la vacunación.

La Comisión Europea también ha incluido disposiciones transitorias para garantizar la continuidad normativa. Las identificaciones y documentos expedidos antes del 22 de abril de 2026 seguirán manteniendo su validez. Desde esa fecha, se derogarán los reglamentos anteriores, cerrando así el proceso de actualización y simplificación de la normativa europea sobre viajes con mascotas.

