Los Replicantes
Buscar

Economía

Qué es el despido restaurativo: Bruselas exige su implementación en España

Bruselas denuncia que el despido sin causas justificadas sale actualmente demasiado barato en España.

Qué es el despido restaurativo: Bruselas exige su implementación en España
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Foto: Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Diciembre 2025 17:34 (hace 11 horas)

España deberá regular el denominado despido restaurativo. La Unión Europea (UE) ha ordenado a nuestro país implementar una norma que tiene como objetivo la revisión por indemnizaciones por despido improcedente que están actualmente en vigor.

Vídeos Los Replicantes

Bruselas ha notificado al Gobierno de España, a través del Consejo de Europa, para reformar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente, al considerar que actualmente el despido es demasiado barato para la buena marcha de la economía.

Esta orden no es nueva y ya se ha intentado canalizar a través de la coalición de Gobierno. La formación Sumar, de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, presentó en septiembre de 2025 una Proposición No de Ley (PNL) sobre despidos improcedentes que finalmente fue aprobada en el Congreso.

Bruselas denuncia que el despido sin causa justificada es demasiado barato en España
Bruselas denuncia que el despido sin causa justificada es demasiado barato en España CAM

Esta iniciativa salió entonces adelante en el Congreso por el error de un diputado del PP en la votación. La medida instaba al Ejecutivo de PSOE y Sumar a llevar a cabo una reforma del sistema de despido, buscando que la modalidad improcedente sea disuasoria para empresas y restaurativo para los empleados.

La actual modalidad, que permanece en vigor desde la reforma laboral de Mariano Rajoy, implicó un cambio drástico: desde 45 días por año trabajado y con un máximo de 42 mensualidades, hasta 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La última reforma de Yolanda Díaz no cambió este baremo, a pesar de exigencias de sindicatos y colectivos de trabajadores.

Despido restaurativo

La propuesta que ahora exige Bruselas es el denominado despido restaurativo, que consiste en un modelo para cambiar el actual despido improcedente, añadiendo de este modo daños y perjuicios por el despido como compensación.

Este mecanismo busca que no sea tan barato para las empresas el despido sin causas justificadas, sino también reparar el daño moral y personal que implica esta decisión para el empleado, no solo a nivel económico. La indemnización estaría vinculada a las circunstancias personales del empleado afectado.

Además de esta modalidad, la Unión Europea quiere que el sistema de indemnizaciones se adapte al artículo 24 de la Carta Social Europea, que contempla el derecho de los trabajadores a protección en caso de despido.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Un diputado de VOX se queja de tener que trabajar en julio: "Interrumpe el descanso"

Un diputado de VOX se queja de tener que trabajar en julio: "Interrumpe el descanso"

Qué medidas que exige Yolanda Díaz a Pedro Sánchez: "Hay que incomodar a los poderosos"

Qué medidas que exige Yolanda Díaz a Pedro Sánchez: "Hay que incomodar a los poderosos"

Sale a la luz quién ha intentado asesinar a Yolanda Díaz con cuchillos

Sale a la luz quién ha intentado asesinar a Yolanda Díaz con cuchillos

Sale a la luz quién ha intentado asesinar a Yolanda Díaz con cuchillos

Sale a la luz quién ha intentado asesinar a Yolanda Díaz con cuchillos

Detenido un hombre tras intentar asesinar a Yolanda Díaz con dos cuchillos

Detenido un hombre tras intentar asesinar a Yolanda Díaz con dos cuchillos

Detenido un hombre tras intentar asesinar a Yolanda Díaz con dos cuchillos

Detenido un hombre tras intentar asesinar a Yolanda Díaz con dos cuchillos

¿Cuál será el Salario Mínimo Interprofesional en 2025?

¿Cuál será el Salario Mínimo Interprofesional en 2025?

Cándido Méndez (UGT): "Hay elementos en la gestión de Yolanda Díaz que debería corregir"

Cándido Méndez (UGT): "Hay elementos en la gestión de Yolanda Díaz que debería corregir"

¿Cuál será el Salario Mínimo Interprofesional en 2025?

¿Cuál será el Salario Mínimo Interprofesional en 2025?

PSOE y Sumar vuelven a enfrentarse para la reducción de la jornada laboral

PSOE y Sumar vuelven a enfrentarse para la reducción de la jornada laboral

Contenidos que te pueden interesar
Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Alerta sanitaria: retiran este medicamento de las farmacias por riesgo para la salud

Alerta sanitaria: retiran este medicamento de las farmacias por riesgo para la salud

Qué es el despido restaurativo: Bruselas exige su implementación en España

Qué es el despido restaurativo: Bruselas exige su implementación en España

Confirmado por Sanidad: cuándo hay que llevar mascarilla por gripe en diciembre de 2025

Confirmado por Sanidad: cuándo hay que llevar mascarilla por gripe en diciembre de 2025

Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando

Qué número será premiado en el Gordo de Navidad: predicción del vidente David Hernando

Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

Sale a luz un inesperado detalle de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana dentro del parking

Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

Adiós baliza V-16: La DGT cambia su postura a partir del 1 de enero de 2026

Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados

Adiós Mercadona: retira más de medio centenar de productos en todos sus supermercados