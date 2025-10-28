Los Replicantes
El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El hombre falleció prácticamente de inmediato y ahora la policía italiana mantiene una investigación para esclarecer todos los detalles.

El portero Josep Martínez Foto: RFEF
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Octubre 2025 13:06 (hace 6 horas)

El portero español Josep Martínez, que jugó en Las Palmas, Leipzig y Genoa, actualmente suplente en el Inter de Milán, ha atropellado a un hombre de 81 años durante la mañana de este martes, 28 de octubre. El hombre atropellado se estaba desplazando en silla de ruedas cerca del centro de entrenamiento del club y ha fallecido.

El accidente tuvo lugar a las 09:43 horas de la mañana en la Via Bergamo de Fenegrò, porvinica de Como, en las inmediaciones de la ciudad deportiva del conjunto en el que actualmente se encuentra Martínez como portero.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el hombre fue declarado muerto en el lugar del siniestro. "El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los carabinieri", según el diario italiano La Repubblica.

Bajo investigación

Las autoridades italianas han iniciado una investigación para reconstruir todo el accidente. El portero Josep Martínez, de 27 años, resultó ileso y se busca ahora determinar qué responsabilidad tuvo realmente en todo lo ocurrido.

Las investigaciones sobre el terreno han apuntado a que la víctima podría haber sentido un mareo y, en ese momento, haber invadido el carril contrario, lo que habría derivado en una colisión completamente mortal.

El portero valenciano, según las primeras pesquisas, intentó auxiliar a la víctima inmediatamente después de que ocurriera el accidente. Además, se mostró "visiblemente afectado" y colaboró en todo momento con las autoridades.

