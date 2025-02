Polémica por la impresión de una estadounidense: "Hay algo horrible en España y Andalucía"

El teletrabajo llegó con la pandemia, pero lo hizo para quedarse. Cada vez más empresas apuestan por el trabajo en remoto como una solución para sus empleados, puesto que favorece la conciliación y puede potenciar la productividad en muchos empleados, atendiendo a circunstancias personales.

En este contexto, muchos trabajadores apuestan por cambiar su vivienda y España se ha alzado como un lugar muy demandado por sus características. Calidad de servicios, infraestructuras, clima o gastronomía pueden ser puntos muy a favor para instalarse en nuestro país.

De este modo, muchos empleados optan por España cuando tienen la oportunidad. Este es el caso de Ryanne, una empleada de Estados Unidos del Medio Oeste, que recientemente se ha instalado en España y está descubriendo las peculiaridades de nuestro país.

"Lo que odio de España"

A través de su perfil de TikTok, Ryanne (@ryannelaguiri) relata cómo es su vida en España y los principales choques culturales que ha experimentado con el idioma o la calidad de vida. Entre sus vídeos, hay uno muy polémico en el que habla sin cortapisas sobre lo que "odia de España", a pesar de que mucha gente le ha dicho que es "asombrosa".

"Hay una cosa horrible que nadie te está diciendo? sobre España y Andalucía", señala en su vídeo, para después continuar con una sonrisa y mostrarse contundente: "Lo peor de España es que es el mejor lugar del mundo". Y pregunta con ironía a todos sus seguidores: "¿De verdad os habíais pensado que iba a hablar mal de este país? De Andalucía nunca lo haría".

De este modo, considera que lo peor para ella es que "tan pronto como llegué aquí pensé 'oh, no quiero ir nunca más a ningún otro lugar" y que nadie cuenta que "una vez que llegas aquí te quedas atacado" porque no quieres volver al país natal. "No, no quiero volver a América, no quiero ir a ningún lado más. Quiero estar aquí para siempre", se muestra contundente.

La joven no duda en su vídeo en remarcar que "lo odio porque mi familia y amigos están en América", pero tiene claro que "no quiero ir allí". Por este motivo, se considera una afortunada de haber vivido el sueño de residir en España: "Amo España, amo Andalucía y amo Sevilla".

Su vídeo ha generado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios consideran que sus reflexiones no son acertadas, mientras que otros han relatado que comulgan por completo con sus ideas e incluso hay testimonios de estadounidenses que han vivido la misma experiencia.