Óscar Puente desmonta con argumentos la causa contra el fiscal general: las redes arden

El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa por la filtración de los correos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha levantado ampollas en una política cada vez más polarizada.

Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"

La oposición ha reclamado abiertamente su cese en el cargo. La decisión del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, sitúa a García Ortiz al borde de sentarse en el banquillo por revelación de secretos. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su apoyo al fiscal general del Estado y se ha negado a defender que tenga que dimitir.

El PSOE ha criticado abiertamente la decisión del magistrado e incluso han llegado a plantear la causa como una operación política para dificultar la labor del Ejecutivo de coalición, pendiente en estos momentos de cuestiones como el recorte de la jornada laboral. "Las resoluciones judiciales se atacan mediante recursos. En lugar de hacer pedagogía, se insulta y denigra al Poder Judicial. Desgraciadamente, en este país, están sucediendo cosas absolutamente inadmisibles en una democracia sana", ha opinado el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva Parrilla, en redes sociales tras conocer la estraga del Ejecutivo.

En plena polémica, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dudado en responder a las críticas y ha aprovechado para desmontar con argumentos el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en lo que aprecia como una "injusticia".

"Al poder judicial no lo denigro yo por denunciar una injusticia. Lo denigran algunos jueces por cometerlas. Y otros por un corporativismo mal entendido que está llevando al poder judicial a un descrédito sin precedentes. Pero ya que me pide que haga pedagogía, allá vamos", responde Puente, que enumera entonces los argumentos en contra de esta decisión judicial.

Entre otros aspectos, la ausencia de una prueba directa que pueda certificar que García Ortiz filtró dicho correo (y que por ello no se puede sentar a alguien en el banquillo por "meras suposiciones o conjeturas"), que varios periodistas han negado que lo filtrase e incluso lo tenían antes; o que el derecho al secreto de las comunicaciones avala su borrado.

Además, Óscar Puente apela a otras cuestiones que considera que ponen en evidencia la imparcialidad del juez Hurtado. Entre ellas, que "no vio relación alguna del PP con la Gurtel, ni entendió necesario que Rajoy declarase en esa causa siquiera como testigo", las concesiones que dio en dichas declaraciones a los testigos, o que la resolución haya sido anticipada por Miguel Ángel Rodríguez o Manos Limpias, puesto que "es una absoluta vergüenza para la justicia que ambos se atrevan a anunciar en prime time las decisiones de un juez mucho antes de que se produzcan".

No se donde ve este señor el insulto. Al poder judicial no lo denigro yo por denunciar una injusticia. Lo denigran algunos jueces por cometerlas. Y otros por un corporativismo mal entendido que está llevando al poder judicial a un descrédito sin precedentes. Pero ya que me pide... https://t.co/y1y5g7fyUd