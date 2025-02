Así será el nuevo registro de horarios laborales: transparente, digital y en tiempo real

El Ministerio de Trabajo y Economía Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, presenta este miércoles 5 de febrero el texto que conlleva la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin mera salarial. Esta aprobación se dará en la rueda de prensa del ministerio que se realiza cada martes en Consejo de Ministros.

Aunque este texto promete el cambio de la jornada laboral, también plantea otros cambios en el Estatuto de los Trabajadores como pueden ser la digitalización de los registros horarios o el aumento de la transparencia con las empresas.

Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo.



Cumplimos nuestra palabra. Este año más de 12 millones de trabajadoras ganarán tiempo para vivir, para descansar, para compartir y, sobre todo, para ser felices. Hoy nuestro país es un lugar donde vivir mejor. pic.twitter.com/Eu75uEOBuC — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 20, 2024

Otra de las reformas es el derecho 'irrenunciable' a la desconexión digital, esto sirve para garantizar el descanso personal y para asegurar que las personas no puedan contactar con sus trabajadores fuera de sus horas de trabajo, el asalariado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

Uno de los objetivos del Ejecutivo español consiste en eliminar el registro horario en papel, obligando a todas las empresas y trabajadores a realizarlo de manera digital. Sin importar su tamaño, cualquier empresa deberá realizarlo de esta manera para permitir una supervisión de las horas trabajadas por parte de los trabajadores y la Inspección de Trabajo y los sindicatos de manera remota.

Registro personal y transparente

Los trabajadores deberán fichar de forma personal al comienzo y a la finalización de cada jornada , registrando todas las interrupciones de la misma e identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

La aprobación de esta medida no conlleva una puesta en vigor de manera instantánea, para que esto ocurra se debe conseguir la mayoría de votos en el Congreso de los Diputados, lo cual no se consiguió en las últimas votaciones del decreto Omnibús.

Todas las horas extraordinarias se registrarán y totalizarán en el periodo fijado para las posteriores retribuciones sin perjuicio de la forma de compensación, igual que la jornada de los trabajadores a tiempo parcial en la empresa.