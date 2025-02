Las nuevas reglas de la Casa Blanca: Bloomberg, Associated Press y Reuters se quedan fuera

La Casa Blanca ha decidido asumir el control sobre qué periodistas pueden cubrir las actividades del presidente Donald Trump, una tarea que hasta ahora estaba en manos de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Así lo anunció este martes la portavoz del Gobierno, Karoline Leavitt, quien confirmó que será el propio Ejecutivo el que seleccione a los reporteros que tendrán acceso al mandatario.

El primer efecto de esta nueva normativa se ha hecho notar de inmediato. Este miércoles, 26 de febrero, tres de las principales agencias de noticias, Associated Press, Bloomberg News y Reuters, han quedado excluidas de la cobertura en la Casa Blanca, una situación sin precedentes en su historia. Además, tampoco se ha permitido la entrada al periodista encargado de la información presidencial en el HuffPost.

La decisión ha sido duramente criticada por los directivos de las agencias afectadas, que han emitido un comunicado conjunto en el que defienden la importancia de una prensa libre y sin restricciones gubernamentales. "Llevamos mucho tiempo garantizando que la información sobre la presidencia llegue a una audiencia amplia y diversa. Cualquier intento del Gobierno por limitar el acceso a los medios amenaza este principio fundamental", han señalado.

Desde el HuffPost también han expresado su rechazo, calificando la medida como "una violación flagrante de la Primera Enmienda". Whitney Snyder, editora jefa del medio, ha instado a la Casa Blanca a rectificar: "Los estadounidenses tienen derecho a recibir una cobertura justa y transparente de su presidente".

Mientras la polémica por la restricción a la prensa sigue en aumento, el Washington Post ha anunciado un giro en su política editorial. En un mensaje dirigido a su equipo, Jeff Bezos, propietario del diario, ha comunicado que la sección de opinión tendrá un enfoque más definido, centrado en la defensa de "las libertades personales y los mercados libres".

I shared this note with the Washington Post team this morning:



I'm writing to let you know about a change coming to our opinion pages.



We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We'll cover other topics too...