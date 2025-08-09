No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP

El caso de Noelia Núñez, exdiputada del Partido Popular, ha desencadenado el debate sobre los currículums menguantes. Ya son muchos los altos cargos políticos en España que han mentido, manipulado o exagerado sus estudios. Es cierto que Noelia Núñez denominó como un "error" incluir la doble titulación de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública en su currículum vitae cuando no la acabó, pero no es la única del Partido Popular que ha cometido este tipo de "errores".

Si la credibilidad política en España es algo que está en juego desde hace mucho tiempo, la última novedad son los estudios falsos que afirman tener muchos de nuestros políticos. Sociólogos expertos afirman que esta tendencia se debe a la necesidad de acumular títulos para obtener altos salarios. Además, esta práctica ha sido posible por la falta de controles institucionales efectivos, los políticos deben presentar una declaración responsable de sus estudios académicos, pero no necesitan una validación oficial. No están teniendo ninguna penalización grave, cuentan con la humillación pública y la dimisión en algunos casos.

Son muchos ya los cargos del PP que están saliendo al descubierto. Por este motivo, vamos a recopilarlos en este artículo, incluyendo las titulaciones sobre la sospecha.

1 Pedro Rollán

Pedro Rollán, presidente del Senado PP

El último es Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado, que no publicó en la web oficial de la Cámara Alta varias titulaciones, como la de diplomado en Marketing, que sí aparecen en los portales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de donde fue alcalde, y del Partido Popular del municipio madrileño.

Pedro Rollán ha ido cambiando el currículum vitae en función del cargo que fuera a desempeñar, para alcalde de Torrejón de Ardoz también incluyó dos másters: uno en Administración y Dirección de Empresas, y otro en Liderazgo y Administración Pública; ambos de un Instituto que asegura no poder ofrecer titulaciones universitarias. Cuando entra como senador en 2019 realiza el cambio en el currículum vitae y quita la diplomatura que sigue constando en el portal del Ayuntamiento de Torrejón y en su perfil de LinkedIn. En total, se le suma un título que está bajo sospecha y tres másters que no están acreditados.

2 Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid CC

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, inició esta trama en 1995 cuando le pidió a Graciano Palomo (era el director de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea) que le regalase un título universitario para que dejaran de llamarle 'bachiller' sus compañeros, esta información la cuenta el propio Palomo en uno de sus escritos. En la actualidad, gracias a internet es mucho más sencillo averiguar este tipo de irregularidades, este fenómeno no es tan reciente como pensamos, pero ahora tenemos las herramientas necesarias para desenmascarar a estos perfiles falsos.

3 Ana Milllán

Ana Millán, número 3 de Isabel Díaz Ayuso PP Madrid

Ana Millán, la número tres de Ayuso, está imputada por cuatro delitos de corrupción y también ha falseado su currículum en alguna ocasión. En el portal del Ayuntamiento de Arroyomolinos se presenta ante sus vecinos como licenciada en Ciencias Políticas, esto no corresponde con el currículum que facilita a la Asamblea, donde afirma ser diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Una portavoz del partido afirma que nunca acabó sus estudios y que por eso dice que "tiene estudios en...".

4 Miguel Tellado

Miguel Tellado, secretario general del PP PP

Miguel Tellado, miembro del Congreso de los Diputados, se suma a los políticos del Partido Popular que han cambiado su currículum vitae en estos últimos días. El secretario general ya no aparece como periodista en la página web de su partido, aparece como licenciado en Ciencias Políticas en la web del Congreso de los Diputados y ahora también en la web del PP.

5 Xavier García Albiol

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol PP

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ya no es licenciado en Derecho como figuraba en su currículum vitae oficial, sino graduado. La licenciatura se correspondía a una enseñanza universitaria que antes duraba cinco años, ahora los estudios que encontramos en las universidades son grados; Albiol no tiene estos estudios que se cursaban hace un tiempo que equivalían a esos cinco años de enseñanza. Esto se explica porque dejó la carrera sin terminar y, tiempo después, cuando ya estaba ejerciendo como dirigente del PP catalán decidió acabarla.

6 Gema Igual

La alcaldesa de Santander, Gema Igual PP Cantabria

Gema Igual, alcaldesa de Santander, nos aporta un ejemplo más de currículum vitae engordado o falso. Aparece como diplomada en Magisterio y el PSOE pide su dimisión, Gema nunca acabó sus estudios y se mantuvo como diplomada durante 14 años en la web del Ayuntamiento.

7 Javier Sendra

Javier Sendra, Secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes en la Generalitat Valenciana GVA

Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y el elegido por Carlos Mazón para las obras de la dana, siendo diputado provincial de Alicante ya infló su currículum vitae y tuvo que cambiar sus posgrados a cursos, además de otras incongruencias.

8 Tomás Burgos

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos Junta de Andalucía

Otro caso es el de Tomás Burgos, viceconsejero de Moreno Bonilla, asegura ser médico y experto en gestión sanitaria, se ha demostrado que nunca llegó a terminar Medicina. También, el propio Bonilla aseguró ser licenciado en Derecho y tener un máster que luego fue desmentido.