Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP

Desde el escándalo de Noelia Núñez son muchos los cargos del PP que han tenido que rectificar sus currículums vitae.

No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la ex vicesecretaria general de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Nuñez Foto: PP
Andrea Torrente

Andrea Torrente

09 Agosto 2025 09:30 (hace 2 horas)

El caso de Noelia Núñez, exdiputada del Partido Popular, ha desencadenado el debate sobre los currículums menguantes. Ya son muchos los altos cargos políticos en España que han mentido, manipulado o exagerado sus estudios. Es cierto que Noelia Núñez denominó como un "error" incluir la doble titulación de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública en su currículum vitae cuando no la acabó, pero no es la única del Partido Popular que ha cometido este tipo de "errores".

Vídeos Los Replicantes

Si la credibilidad política en España es algo que está en juego desde hace mucho tiempo, la última novedad son los estudios falsos que afirman tener muchos de nuestros políticos. Sociólogos expertos afirman que esta tendencia se debe a la necesidad de acumular títulos para obtener altos salarios. Además, esta práctica ha sido posible por la falta de controles institucionales efectivos, los políticos deben presentar una declaración responsable de sus estudios académicos, pero no necesitan una validación oficial. No están teniendo ninguna penalización grave, cuentan con la humillación pública y la dimisión en algunos casos.

Son muchos ya los cargos del PP que están saliendo al descubierto. Por este motivo, vamos a recopilarlos en este artículo, incluyendo las titulaciones sobre la sospecha.

1 Pedro Rollán

Pedro Rollán, presidente del Senado
Pedro Rollán, presidente del Senado PP

El último es Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado, que no publicó en la web oficial de la Cámara Alta varias titulaciones, como la de diplomado en Marketing, que sí aparecen en los portales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de donde fue alcalde, y del Partido Popular del municipio madrileño.

Pedro Rollán ha ido cambiando el currículum vitae en función del cargo que fuera a desempeñar, para alcalde de Torrejón de Ardoz también incluyó dos másters: uno en Administración y Dirección de Empresas, y otro en Liderazgo y Administración Pública; ambos de un Instituto que asegura no poder ofrecer titulaciones universitarias. Cuando entra como senador en 2019 realiza el cambio en el currículum vitae y quita la diplomatura que sigue constando en el portal del Ayuntamiento de Torrejón y en su perfil de LinkedIn. En total, se le suma un título que está bajo sospecha y tres másters que no están acreditados.

2 Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid CC

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, inició esta trama en 1995 cuando le pidió a Graciano Palomo (era el director de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea) que le regalase un título universitario para que dejaran de llamarle 'bachiller' sus compañeros, esta información la cuenta el propio Palomo en uno de sus escritos. En la actualidad, gracias a internet es mucho más sencillo averiguar este tipo de irregularidades, este fenómeno no es tan reciente como pensamos, pero ahora tenemos las herramientas necesarias para desenmascarar a estos perfiles falsos.

3 Ana Milllán

Ana Millán, número 3 de Isabel Díaz Ayuso
Ana Millán, número 3 de Isabel Díaz Ayuso PP Madrid

Ana Millán, la número tres de Ayuso, está imputada por cuatro delitos de corrupción y también ha falseado su currículum en alguna ocasión. En el portal del Ayuntamiento de Arroyomolinos se presenta ante sus vecinos como licenciada en Ciencias Políticas, esto no corresponde con el currículum que facilita a la Asamblea, donde afirma ser diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Una portavoz del partido afirma que nunca acabó sus estudios y que por eso dice que "tiene estudios en...".

4 Miguel Tellado

Miguel Tellado, secretario general del PP
Miguel Tellado, secretario general del PP PP

Miguel Tellado, miembro del Congreso de los Diputados, se suma a los políticos del Partido Popular que han cambiado su currículum vitae en estos últimos días. El secretario general ya no aparece como periodista en la página web de su partido, aparece como licenciado en Ciencias Políticas en la web del Congreso de los Diputados y ahora también en la web del PP.

5 Xavier García Albiol

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol PP

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ya no es licenciado en Derecho como figuraba en su currículum vitae oficial, sino graduado. La licenciatura se correspondía a una enseñanza universitaria que antes duraba cinco años, ahora los estudios que encontramos en las universidades son grados; Albiol no tiene estos estudios que se cursaban hace un tiempo que equivalían a esos cinco años de enseñanza. Esto se explica porque dejó la carrera sin terminar y, tiempo después, cuando ya estaba ejerciendo como dirigente del PP catalán decidió acabarla.

6 Gema Igual

La alcaldesa de Santander, Gema Igual
La alcaldesa de Santander, Gema Igual PP Cantabria

Gema Igual, alcaldesa de Santander, nos aporta un ejemplo más de currículum vitae engordado o falso. Aparece como diplomada en Magisterio y el PSOE pide su dimisión, Gema nunca acabó sus estudios y se mantuvo como diplomada durante 14 años en la web del Ayuntamiento.

7 Javier Sendra

Javier Sendra, Secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes en la Generalitat Valenciana
Javier Sendra, Secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes en la Generalitat Valenciana GVA

Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y el elegido por Carlos Mazón para las obras de la dana, siendo diputado provincial de Alicante ya infló su currículum vitae y tuvo que cambiar sus posgrados a cursos, además de otras incongruencias.

8 Tomás Burgos

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos
El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos Junta de Andalucía

Otro caso es el de Tomás Burgos, viceconsejero de Moreno Bonilla, asegura ser médico y experto en gestión sanitaria, se ha demostrado que nunca llegó a terminar Medicina. También, el propio Bonilla aseguró ser licenciado en Derecho y tener un máster que luego fue desmentido.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Una influencer desata la ira de tiktokers catalanes tras mostrar su "truco" con el fuet
  8. Cambios en el abono transporte de Madrid: este es el nuevo modelo que entrará en vigor
  9. Todo el mundo me pregunta por el giro de Mercadona este verano: arrasa sus supermercados
  10. Víctor Sandoval revela su despido de Telemadrid: su encontronazo con Esperanza Aguirre
Artículos relacionados
5 consejos para crear un currículum perfecto

5 consejos para crear un currículum perfecto

Noelia Núñez (PP) anuncia su dimisión tras reconocer que falseó su currículum

Noelia Núñez (PP) anuncia su dimisión tras reconocer que falseó su currículum

Noelia Núñez (PP) reconoce que falseó sus estudios pero que "no quería engañar a nadie"

Noelia Núñez (PP) reconoce que falseó sus estudios pero que "no quería engañar a nadie"

6 términos que debes evitar en tu currículum, según un experto

6 términos que debes evitar en tu currículum, según un experto

Contenidos que te pueden interesar
No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP

No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP

Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Una cubana que vive en España se sorprende al ver cómo funciona la ducha en nuestro país

Una cubana que vive en España se sorprende al ver cómo funciona la ducha en nuestro país

El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado

El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado

Sale a la luz la polémica vida de Daniel Sancho en prisión: "Duerme con presos"

Sale a la luz la polémica vida de Daniel Sancho en prisión: "Duerme con presos"

Vandalizan la librería LGTBIQ+ Berkana de Madrid: "No sabemos qué les ha molestado"

Vandalizan la librería LGTBIQ+ Berkana de Madrid: "No sabemos qué les ha molestado"

J. K. Rowling: pide boicotear un centro comercial tras un altercado con un empleado trans

J. K. Rowling: pide boicotear un centro comercial tras un altercado con un empleado trans

El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende

El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende