Díaz-Canel cesa a su ministra de Trabajo: dijo que los mendigos en Cuba son "disfrazados"

Crisis en el Gobierno cubano. La ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó, ha sido cesada un día después de negar en el Parlamento del país la existencia de mendigos, que atribuía a "personas disfrazadas". Su comentario generó incluso indignación en el presidente, Miguel Díaz-Canel, que no tuvo reparo en criticarla en público, así como en la red social X.

Muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad. La Revolución no puede dejar a nadie atrás, esa es nuestra divisa, nuestra responsabilidad militante. #PoderPopular



2/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 15, 2025

El comunicado oficial leído en la televisión estatal señala que la ya ex ministra Feitó ha renunciado al cargo después de haber reconocido que cometió "errores" durante su discurso en la comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El escrito recoge que la renuncia de la ministra ha sido aceptada por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Consejo de Estado ante su "falta de objetividad y sensibilidad" a la hora de abordar temas fundamentales para la sociedad cubana.

???? Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social cubana, dijo que en Cuba no hay mendigos, que quienes buscan en la basura o piden dinero en las calles, o limpian un parabrisas de un carro solo hacen un trabajo fácil sin aportar impuestos al Estado. pic.twitter.com/GRB8NuSP0X — El Toque (@eltoquecom) July 14, 2025

La renuncia de la ministra se aceptó finalmente "a partir de la falta de objetividad y sensibilidad con que abordó temas que centran hoy la gestión política y gubernamental, enfocada en atender fenómenos reales y nunca deseados por nuestra sociedad".

Indignación en todos los sectores

Marta Elena Feitó se encontraba al frente del Ministerio de Trabajo cubano desde 2019, con el inicio del primer mandato del actual presidente, Miguel Díaz-Canel. Además, es integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Sin embargo, sus comentarios sobre los mendigos han desatado la furia de todos los sectores, logrando poner en su contra tanto al oficialismo como a la disidencia. "Cuando usted le mira las manos, le mira las ropas que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos, no son mendigos. En Cuba no hay mendigos", declaraba la titular de Trabajo.

Feitó también aseguraba que había personas que simulaban ser, en realidad, mendigos porque "encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar con las formalidades que corresponden". Hasta llegó a señalar que aquellas personas que limpian parabrisas lo hacen para comprar alcohol e invitó a "no bajar la ventanilla" para no darles dinero.

Además, la titular de Trabajo negó que hubiese personas que busquen comida en los basureros: "Esas personas están recuperando materia prima y lo que son, son ilegales del trabajo por cuenta propia (autónomos) que están violando el fisco".

En plena comisión parlamentaria, el presidente Miguel Díaz-Canel no tuvo reparo en mostrar su "desacuerdo" en otra comisión parlamentaria, aunque no aludió expresamente a Feitó: "No comparto algunos criterios emitidos en la comisión sobre este tema", reconoció. El presidente cubano consideraba que "es contraproducente emitir juicios como esos" y que sus declaraciones contravienen a la revolución porque "ocultan los problemas que tenemos".