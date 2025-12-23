Muere Vince Zampella, creador de 'Call of Duty', a los 55 años

Luto en el mundo gamer. Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego 'Call of Duty', ha muerto en un accidente de tráfico en su vehículo Ferrari en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, a los 55 años.

"Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas", ha explicado la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado.

El conductor y el pasajero también viajaba en el coche salieron despedidos y fallecieron como resultado de las lesiones. Las autoridades han abierto ahora una exhaustiva investigación para esclarecer todo lo ocurrido.

Diseñador de videojuegos de éxito

Vince Zampella era uno de los creadores del exitoso videojuego 'Call of Duty', y fue también CEO de Respawn Entertainment, filial de Electronic Arts, y responsable de la saga 'Titanfall' y director de 'Battlefield 6'.

Además, se le consideraba como uno de los pioneros del género de los shooters militares, en los que se participa en una batalla desde la perspectiva de la primera persona. Un género en el que logró varias innovaciones.

La franquicia 'Call of Duty', una de las más grandes de todo el sector, ha vendido más de 500 millones de videojuegos en todo el planeta desde su primera entrega, en 2003, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Las entregas posteriores se ambientaron en conflictos bélicos posteriores. Además, Paramount Pictures está ahora produciendo una película basada en este juego.