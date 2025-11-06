Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

El trabajador de la tienda se lo encontró inconsciente tras estar un largo rato llamándole sin obtener respuesta.

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León
Sex shop Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

06 Noviembre 2025 16:41 (hace 4 horas)

El martes 4 de noviembre un trágico acontecimiento sucedía dentro de una tienda ubicada en León. En una zona destacada por la cantidad de comercios, un hombre de 83 años falleció sobre las 14 horas en un 'sex shop' ubicado en la calle Santo Tirso.

Vídeos Los Replicantes

El hombre entró en la tienda erótica y decidió meterse en una de las cabinas del establecimiento, donde los clientes pueden ver películas. La Subdelegación del Gobierno de León asegura que fue el propio trabajador del local el que dio la voz de alarma porque el señor llevaba un buen rato dentro de la cabina y no respondía a sus llamadas.

Ante la ausencia de respuesta del hombre, el trabajador del local decidió abrir la puerta de la cabina. Fue entonces cuando se encontró el cuerpo inconsciente del señor, ante esta situación llamó rápidamente a la Policía y a los servicios de emergencia.

Una vez llegaron las autoridades y emergencias al local, confirmaron que el hombre había fallecido, todo apunta a que las causas fueron naturales. No obstante, los agentes han mandado realizar una autopsia para esclarecer lo sucedido. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de León, durante lo ocurrido y el traslado al instituto, el establecimiento ha permanecido cerrado al público para evitar un revuelo y facilitar el trabajo de los profesionales.

Los peligros del porno en edades avanzadas

Se ha realizado una investigación sobre los beneficios del sexo y Hui Liu, investigadora de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos), determina que "los hallazgos desafían la suposición generalizada de que el sexo trae beneficios uniformes para la salud de todos".

El estudio apunta que "tener relaciones sexuales una vez a la semana o más pone a los hombres de más edad en riesgo de sufrir efectos cardiovasculares", Liu también explica que "los hombres mayores tienen más dificultades para alcanzar el orgasmo por razones médicas o emocionales que sus homólogos más jóvenes, pueden esforzarse hasta mayor grado de agotamiento y crear más tensión en su sistema cardiovascular con el fin de alcanzar el clímax".

Ataque cardiovascular
Ataque cardiovascular Envato elements

Esta circunstancia es extrapolable a la masturbación. Una persona de avanzada edad que opta por ver una película porno puede correr el mismo riesgo que al mantener una relación sexual acompañado, la energía por llegar al orgasmo es mayor en edades avanzadas y pueden poner en riesgo su salud. Por este motivo, se recomienda visitar a un especialista cardiovascular para realizar un chequeo.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  4. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  5. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  6. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  7. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  8. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
  9. María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"
  10. Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad
Artículos relacionados
Copenhague retira una estatua de 'La Sirenita' al calificarla de "pornográfica"

Copenhague retira una estatua de 'La Sirenita' al calificarla de "pornográfica"

El actor de cine para adultos Austin Wolf reconocerá distribución de pornografía infantil

El actor de cine para adultos Austin Wolf reconocerá distribución de pornografía infantil

Detienen al director de cine porno Torbe, acusado de delitos de agresión sexual y trata

Detienen al director de cine porno Torbe, acusado de delitos de agresión sexual y trata

Encuentran muerto al tiktoker 'Un León Viajero' detenido por su contenido de pornografía infantil

Encuentran muerto al tiktoker 'Un León Viajero' detenido por su contenido de pornografía infantil

Contenidos que te pueden interesar
La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Muere la ilustradora Amaia Arrazola a los 41 años: "Nos quedan tus libros y tus dibujos"

Muere la ilustradora Amaia Arrazola a los 41 años: "Nos quedan tus libros y tus dibujos"

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La UCO detiene al empresario que financió a Alvise Pérez

La UCO detiene al empresario que financió a Alvise Pérez

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"