Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

El martes 4 de noviembre un trágico acontecimiento sucedía dentro de una tienda ubicada en León. En una zona destacada por la cantidad de comercios, un hombre de 83 años falleció sobre las 14 horas en un 'sex shop' ubicado en la calle Santo Tirso.

El hombre entró en la tienda erótica y decidió meterse en una de las cabinas del establecimiento, donde los clientes pueden ver películas. La Subdelegación del Gobierno de León asegura que fue el propio trabajador del local el que dio la voz de alarma porque el señor llevaba un buen rato dentro de la cabina y no respondía a sus llamadas.

Ante la ausencia de respuesta del hombre, el trabajador del local decidió abrir la puerta de la cabina. Fue entonces cuando se encontró el cuerpo inconsciente del señor, ante esta situación llamó rápidamente a la Policía y a los servicios de emergencia.

Una vez llegaron las autoridades y emergencias al local, confirmaron que el hombre había fallecido, todo apunta a que las causas fueron naturales. No obstante, los agentes han mandado realizar una autopsia para esclarecer lo sucedido. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de León, durante lo ocurrido y el traslado al instituto, el establecimiento ha permanecido cerrado al público para evitar un revuelo y facilitar el trabajo de los profesionales.

Los peligros del porno en edades avanzadas

Se ha realizado una investigación sobre los beneficios del sexo y Hui Liu, investigadora de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos), determina que "los hallazgos desafían la suposición generalizada de que el sexo trae beneficios uniformes para la salud de todos".

El estudio apunta que "tener relaciones sexuales una vez a la semana o más pone a los hombres de más edad en riesgo de sufrir efectos cardiovasculares", Liu también explica que "los hombres mayores tienen más dificultades para alcanzar el orgasmo por razones médicas o emocionales que sus homólogos más jóvenes, pueden esforzarse hasta mayor grado de agotamiento y crear más tensión en su sistema cardiovascular con el fin de alcanzar el clímax".

Ataque cardiovascular Envato elements

Esta circunstancia es extrapolable a la masturbación. Una persona de avanzada edad que opta por ver una película porno puede correr el mismo riesgo que al mantener una relación sexual acompañado, la energía por llegar al orgasmo es mayor en edades avanzadas y pueden poner en riesgo su salud. Por este motivo, se recomienda visitar a un especialista cardiovascular para realizar un chequeo.