Muere a los 23 años en pleno reto de beber el máximo alcohol posible en una discoteca

María José Ardilla, una joven de 23 años, ha muerto en una discoteca de Cali (Colombia) durante el peligroso reto de beber el máximo alcohol posible durante un tiempo determinado. La joven estaba celebrando su cumpleaños cuando participó en un reto promovido por el local, que ofrecía un premio a quien lograse ingerir un número determinado de bebidas y chupitos en un tiempo tasado.

El padre de la joven ha denunciado la presunta negligencia por parte de la discoteca, al promocionar y favorecer este peligroso reto entre sus asistentes. María José se desmayó en plena sala de fiestas mientras realizaba el reto: "Le faltaron como tres o cinco tragos para ganar el reto, se desmayó, empezó a vomitar en el suelo y sufrió broncoaspiración", ha relatado.

ATENCIÓN | Hace pocos minutos se confirmó la muerte de María José Ardila, una joven caleña de 23 años que había sido hospitalizada en una clínica de la ciudad luego de participar en un reto de consumo de alcohol durante una fiesta en una discoteca.



pic.twitter.com/GbuYbB0YSs November 2, 2025

Los testigos han relatado que la joven permaneció sin recibir oxígeno durante aproximadamente 17 minutos. Los servicios de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron la trasladaron a un hospital. Allí fue reanimada en tres ocasiones. Después, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) intubada y, finalmente, los médicos certificaron que estaba en muerte cerebral.

Ayudar a una amiga

Su madre ha explicado a los medios locales que María José Ardilla había participado en el reto para ayudar a una amiga con el dinero recaudado: "Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando dinero y ella dijo: 'Lo hago y vamos a regalárselo'. Y, pues, los jóvenes a esta edad se creen que son Superman, que pueden resistir cualquier cosa y esto nos demuestra que no es así. Su cuerpo no pudo más y falleció", recoge Blu Radio.

María José Ardilla murió durante el peligroso reto de beber el máximo alcohol posible en un tiempo determinado RRSS

El local ya se ha pronunciado mediante un comunicado en el que lamenta los hechos: "Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda".