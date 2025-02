Muere Jesús Guerrero, peluquero de famosos como Rosalía, Kylie Jenner o Jennifer López

El peluquero Jesús Guerrero, que logró alzarse como uno de los más reconocidos en Estados Unidos por su trabajo con celebridades a nivel internacional, ha muerto a los 34 años, como ha anunciado su hermana en una publicación de Instagram.

Junto al anuncio de Gris Guerrero, la familia del peluquero ha creado un crowdfunding para recibir ayuda para los gastos funerarios.

Una familia rota

"Nacido y criado en Houston, Texas, y de padres inmigrantes, Jesús aprendió a trabajar duro y soñaba con llevar sus habilidades a lo más alto. Desafortunadamente, su muerte ha llegado de forma repentina e inesperada", ha expresado su hermana en redes sociales.

"Con gran pesar le hacemos saber al mundo que Jesús Guerrero se fue al cielo. Es un hijo, un hermano, un tío, un artista, un amigo y mucho más" expresaba la familia.

Despedida de Rosalía hacia Javier en su cuenta de Instagram Instagram Captura (@rosalia.vt)

Guerrero solía trabajar en la ciudad de Los Ángeles, donde colaboró con artistas como Demi Moore, Katy Perry, Jennifer López, Kylie Jenner Rosalía entre muchas, algunas de ellas han querido dedicarle unas palabras de despedida a su amigo y peluquero.

"No sabes cuánto te voy a extrañar" comentaba la cantante catalana. "Te amo y me das toda la alegría que me brindaste cada vez que me honraste con tu presencia", agregó otra. "Hay mucho que aprender de Jesús. No solo por su talento sino también por su humildad, su compasión, su resiliencia y su impulso y amor por la vida", sumó su antigua compañera maquilladora. Ariel.