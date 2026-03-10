Muere el periodista Raúl del Pozo

El cronista político, periodista y escritor Raúl del Pozo ha muerto a los 89 años, como ha confirmado el diario El Mundo, donde colaboraba habitualmente.

Nacido en 1936 en Mariana, un pequeño municipio de la provincia de Cuenca, Del Pozo desarrolló una extensa trayectoria profesional marcada por su estilo literario y su mirada crítica sobre la política española. A lo largo de más de medio siglo de carrera ejerció como reportero, cronista parlamentario, corresponsal internacional, columnista y escritor.

Entre las primeras reacciones institucionales tras conocerse la noticia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamentó "profundamente" su fallecimiento y recordó que fue "un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro" de la comunidad, distinción que recibió en 2017. "Dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable. Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos. Descanse en paz", afirmó el dirigente autonómico.

De la docencia al periodismo

Antes de dedicarse por completo al periodismo, Raúl del Pozo comenzó su vida profesional en el ámbito de la docencia. Sin embargo, pronto dio el salto a las redacciones, donde encontró el espacio natural para desarrollar su vocación por la escritura y el análisis político.

Su carrera arrancó en 1960 en el Diario de Cuenca. A partir de ahí inició un recorrido por diferentes cabeceras y proyectos periodísticos que lo consolidaron como una figura destacada de la prensa española.

Trabajó en el diario Pueblo, donde ejerció como corresponsal en varias capitales internacionales como Moscú, Londres, Lisboa o Buenos Aires. Durante la década de los setenta pasó también por Mundo Obrero, y en los años ochenta formó parte del equipo de la revista Interviú.

Más adelante se incorporó al diario El Independiente, del que fue director adjunto, y desde 1991 se convirtió en columnista habitual de El Mundo, donde firmó durante décadas textos centrados en la actualidad política y parlamentaria.

Presencia en radio y televisión

La trayectoria de Raúl del Pozo no se limitó a la prensa escrita. Su voz y su análisis también estuvieron presentes durante años en la radio y la televisión españolas.

En radio trabajó junto a comunicadores como Luis del Olmo y Carlos Herrera, participando en espacios de análisis político y tertulias. En televisión colaboró en programas de María Teresa Campos, entre ellos 'Día a día' (1996-2004) y 'Cada día' (2004-2005), donde formó parte de las mesas de debate sobre la actualidad nacional.

Reconocimiento a una carrera periodística

A lo largo de su trayectoria recibió algunos de los premios más prestigiosos del periodismo español. En 2005 fue distinguido con el Premio González-Ruano de Periodismo; en 2008 obtuvo el Premio Mariano de Cavia; y en 2009 recibió el Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural.

Su influencia en el ámbito del columnismo quedó reflejada también en la creación de un galardón que lleva su nombre: el Premio Raúl del Pozo de Columnismo, instituido en 2016.

Una obra literaria ligada a su tierra

Además de su faceta periodística, Raúl del Pozo desarrolló una notable producción literaria con novelas y ensayos en los que combinó crónica, memoria y ficción.

Entre sus títulos más conocidos figuran 'Noche de tahures', 'El reclamo', 'La rana mágica', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'La primera Manhattan', obra publicada en 2024 y dedicada a su Cuenca natal.

Su trayectoria también fue objeto de una biografía publicada en 2020 por los periodistas Jesús Úbeda y Julio Valdeón: 'No le des más whisky a la perrita: Vida, obra y milagros de Raúl del Pozo', un retrato del personaje y del periodista que marcó varias generaciones de columnistas en España.

Con su muerte desaparece una de las voces más singulares del periodismo español, autor de un estilo reconocible y de una mirada personal sobre la política y la sociedad que durante décadas acompañó a miles de lectores.