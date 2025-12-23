De qué ha muerto la periodista Patricia López a los 48 años

La periodista Patricia López Lucio ha muerto a los 48 años este domingo 21 de diciembre. En su última publicación en la red social X, el pasado 27 de noviembre, desvelaba que padecía un agresivo cáncer y cargaba contra los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid: "Estos señores me despidieron sin previo aviso al decirles que me tenía que hacer las pruebas del cáncer que hoy me mata. Pero lo hicieron sin previo aviso y sin darme tiempo a cogerla. Hoy rellenan la parrilla de RTVE con las connivencias de su presidente".

Patricia López logró un nombre relevante en los medios de comunicación gracias a su buena labor en la investigación. Destacaron algunos trabajos relacionados con los escándalos del ex comisario Villarejo, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz o el Pequeño Nicolás.

Su trayectoria profesional comenzó hace 30 años en la revista Tiempo, aunque también había pasado por otras publicaciones como Mujerdehoy, Así son las cosas, Negocios y estilo de vida, Interviú o Crónica Libre.

Además, había participado en la ONG Movimiento contra la Intolerancia, así como destacaron algunas colaboraciones como con el programa 'Archivo abierto' de Antena 3 o 'Todo es mentira' de Cuatro.

Entre 2014 y 2022 trabajó en el diario Público, donde desarrolló gran parte de su labor como investigadora. Durante sus últimos días de vida participó en Diario Red, el medio creado por el fundador de Podemos, Pablo iglesias.

"Historia del periodismo de investigación en España"

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no ha tardado en rendirle homenaje con un escrito en redes sociales: "Es historia del periodismo de investigación en España. En una profesión que premia como pocas la connivencia con el poder, Patricia se atrevió a señalar a los jefes de la mafia".

Junto a su trabajo como periodista, Patricia López también destacó como escritora. A lo largo de su trayectoria publicó dos libros, 'Crímenes sin resolver' y 'El rastro del asesino: el perfil psicológico de los criminales en la investigación policial', junto a Vicente Garrido, donde se adentraba en la labor de la policía para detener a los asesinos en serie.