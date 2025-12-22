Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa poco después de comprometerse

Luto en el mundo de las redes sociales. Pedro Cadahía, pareja de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo, de 25 años, muy conocida en TikTok, ha muerto repentinamente poco después de comprometerse para su boda. Ambos tenían planeado contraer matrimonio el 31 de octubre de 2026.

Después de haber permanecido ausente durante unos días en redes sociales, la influencer ha roto su silencio con una desgarradora publicación en la que anuncia la muerte de su pareja: "Te veo en el cielo, te voy a echar de menos", escribe junto a un carrusel de fotografías.

En dicha publicación aparece el anillo de compromiso, que recibió ante la virgen de Guadalupe (México): "Mi ángel de la guarda", le dedica en la publicación en la que añade: "Hay personas que te ofrecen las estrellas, y otras que te llevan a ellas".

"Decide llevarte al cielo sin preaviso"

La influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo no duda en mostrar el dolor que está experimentando en estos momentos: "Un ocho de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a la Virgen de Guadalupe en su casa de México. En su día decide llevarte al cielo sin preaviso".

La noticia ha conmocionado en las redes sociales Instagram @manuu.ochoaa

"Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas", añade en su publicación, en la que reconoce que todo lo acontecido le "viene un poco grande" porque "no sé vivir sin ti".

"He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor", ha compartido en su escrito en redes sociales. Además, ha aprovechado su mensaje para agradecer el apoyo recibido en estos duros momentos: "Ahora me toca vivir por los dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos".