Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

La hermana de la víctima llamó a emergencias, pero los sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Una nevera Foto: Envato elements
17 Diciembre 2025 18:26 (hace 4 horas)

Brutal muerte registrada en Santiago de Compostela (La Coruña). Una mujer ha fallecido en pleno accidente doméstico de una forma completamente imprevisible y que está siendo ahora investigada por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la tarde de este sábado, 13 de diciembre, cuando los efectivos de los servicios de Emergencias 112 de Galicia recibieron un aviso de un familiar de la víctima.

En la llamada a Emergencias, se alertaba de que su hermana tenía la pierna atrapada bajo el electrodoméstico, que se había desplomado repentinamente, y que no estaba respondiendo a ningún estímulo.

Falleció en su vivienda

Ante la emergencia que transmitía la llamada, los efectivos de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el domicilio, situado en la calle Ramón Cabanillas de Santiago de Compostela, donde se produjo el accidente.

Sin embargo, los médicos tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, ya que no se podía hacer nada por salvar su vida. Por entonces, pidieron la presencia de los agentes de la Policía Nacional y Local para investigar las causas de este trágico accidente, como marcan todos los protocolos.

