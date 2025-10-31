Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Un militar ha muerto y al menos otro ha sufrido heridas graves este viernes, 31 de octubre, como consecuencia de la explosión de una granada en el campo de entrenamiento Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería).

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha señalado que la primera llamada alertando de la explosión en las instalaciones, que se encuentran junto a la base militar del mismo nombre, llegó alrededor de las 11:00 horas.

Como resultado de la explosión, uno de los soldados ha muerto al quedar sepultado por los escombros de la nave. Su compañero ha resultado herido, fue atendido inicialmente en las instalaciones militares y después fue trasladado a un centro hospitalario.

Un caso bajo investigación

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias en la que se produjo la explosión. Sin embargo, las primeras hipótesis señalan que el accidente pudo deberse a la detonación de un artefacto explosivo, como una granada, accidentalmente durante unas maniobras.

Este trágico accidente se suma a varios sucesos mortales de la legión en la provincia de Almería. El 20 de mayo de 2013, otra explosión mató a tres legionarios, dos brigadas y un sargento, expertos desactivadores de explosivos con amplia experiencia internacional.

Además, en octubre de 2022, un sargento de la Brigada de la Legión (Brileg) perdió la vida y tres militares resultaron heridos después de haber sido atropellados por un vehículo militar en un campo de maniobras. Uno de los fallecidos estaba preparándose para participar en la misión de Irak.

En abril de 2022, otro legionario perdió la vida cuando volcó un vehículo blindado de transporte (VEC) durante un ejercicio en el campo de maniobras. La base tiene gran interés internacional y ha recibido visitas de delegaciones de Estados Unidos, Reino Unido o Francia.