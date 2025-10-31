Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un accidente cuando manipulaban una granada en unas maniobras.

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)
Militares legionarios españoles Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

31 Octubre 2025 13:20 (hace 15 horas)

Un militar ha muerto y al menos otro ha sufrido heridas graves este viernes, 31 de octubre, como consecuencia de la explosión de una granada en el campo de entrenamiento Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería).

Vídeos Los Replicantes

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha señalado que la primera llamada alertando de la explosión en las instalaciones, que se encuentran junto a la base militar del mismo nombre, llegó alrededor de las 11:00 horas.

Como resultado de la explosión, uno de los soldados ha muerto al quedar sepultado por los escombros de la nave. Su compañero ha resultado herido, fue atendido inicialmente en las instalaciones militares y después fue trasladado a un centro hospitalario.

Un caso bajo investigación

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias en la que se produjo la explosión. Sin embargo, las primeras hipótesis señalan que el accidente pudo deberse a la detonación de un artefacto explosivo, como una granada, accidentalmente durante unas maniobras.

Este trágico accidente se suma a varios sucesos mortales de la legión en la provincia de Almería. El 20 de mayo de 2013, otra explosión mató a tres legionarios, dos brigadas y un sargento, expertos desactivadores de explosivos con amplia experiencia internacional.

Además, en octubre de 2022, un sargento de la Brigada de la Legión (Brileg) perdió la vida y tres militares resultaron heridos después de haber sido atropellados por un vehículo militar en un campo de maniobras. Uno de los fallecidos estaba preparándose para participar en la misión de Irak.

En abril de 2022, otro legionario perdió la vida cuando volcó un vehículo blindado de transporte (VEC) durante un ejercicio en el campo de maniobras. La base tiene gran interés internacional y ha recibido visitas de delegaciones de Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  5. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  6. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
  7. De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible
  8. Cuándo se cobra la pensión en septiembre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...
  9. Localizan los cuerpos de siete personas fallecidas en dos playas de Almería
  10. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
Contenidos que te pueden interesar
Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Ya está aquí el tren más rápido del mundo: nuevo invento en China

Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

Detenida en Galicia por grabar vídeos sexuales de su hija menor y difundirlos por internet

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Una joven fue secuestrada, violada y obligada a tatuarse el apodo del agresor: su expareja

Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

El Gobierno quiere acabar con la Fundación de Franco por ser humillante para las víctimas

El Gobierno quiere acabar con la Fundación de Franco por ser humillante para las víctimas