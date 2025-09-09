Muere un menor de 16 años brutalmente apuñalado en Barcelona: buscan a los autores

Un menor de 16 años ha muerto y otro ha resultado herido después de haber sido agredidos con un arma blanca durante la noche de este lunes, 8 de septiembre. Los hechos han ocurrido en el distrito de Sants-Montjuic de Barcelona y están siendo ahora investigados por los Mossos d'Esquadra para localizar al autor o autores.

La policía catalana recibió un aviso pasadas las 23:00 horas de la pasada noche del lunes, 8 de septiembre. En la llamada les indicaban que la agresión se había producido en la calle Antoni Campany de Barcelona, donde se encontraban los dos menores heridos por la presunta agresión.

Investiguem la mort violenta d'un menor d'edat al districte de Sants- Montjuïc de Barcelona ahir a la nit



Los Mossos d'Esquadra continúan investigando todo lo ocurrido y han determinado que la agresión se produjo empleando un arma blanca. La víctima fallecida tenía 16 años de edad y, por tanto, era menor de edad en el momento de su fallecimiento.

Atención de Urgencia

Ante la gravedad de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó inmediatamente al lugar y atendió a los dos menores agredidos. Posteriormente, realizó el traslado de los afectados a un hospital, donde finalmente uno de ellos ha muerto.

Por este motivo, la División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una invrstigación para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo esta muerte violenta. El objetivo es determinar el móvil de los hechos, identificar, localizar y detener al responsable o responsables.