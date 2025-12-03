Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Conmoción en Palma de Mallorca. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de una menor de 15 años cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su apartamento, en la capital de las Islas Baleares.

Las primeras pesquisas apuntan a que el fallecimiento se debió a un accidente doméstico que derivó en un ahogamiento, aunque aún se esperan los resultados de la autopsia. Por el momento, se descarta un asesinato. Según informó la Policía, la adolescente introdujo voluntariamente la cabeza entre los barrotes de una reja y no pudo retirarla, lo que provocó su asfixia.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes 2 de diciembre, alrededor de las 21:30 horas. La víctima sacó la cabeza entre los barrotes de la ventana de su domicilio y quedó atrapada. La presión ejercida por la estructura le causó la asfixia.

La Policía Nacional investiga la muerte de la menor Policía Nacional

En la vivienda se encontraban varios familiares que, según Diario de Mallorca, no se percataron inicialmente de lo ocurrido. Cuando acudieron en auxilio de la menor ya era demasiado tarde. Alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los sanitarios intentaron reanimarla, pero únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Bajo investigación

Dadas las circunstancias tan inusuales del suceso, la Policía Nacional movilizó a agentes del Grupo de Homicidios. Junto a una comisión judicial, realizaron una inspección ocular del cadáver y del lugar donde quedó atrapada.

Los agentes han determinado que se trata de una muerte accidental. En cualquier caso, está previsto practicarle la autopsia para concretar las causas exactas del fallecimiento.