Los Replicantes
Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años

La repentina muerte del conocido influencer Tucker Genal ha causado gran conmoción entre sus seguidores.

Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años
El influencer Tucker Genal Foto: Instagram @tuckergenal
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Diciembre 2025 17:32 (hace 5 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. El popular influencer Tucker Genal ha muerto a los 31 años. El conocido tiktoker estadounidense fue encontrado muerto en su vivienda de Los Ángeles el pasado 11 de diciembre.

Como pudo confirmar el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el conocido influencer apareció ahorcado en su vivienda y se baraja como principal hipótesis una muerte por suicidio.

"Te amamos y te extrañaremos eternamente, Tucker"

La noticia ha sido compartida este lunes 15 de diciembre a través de un comunicado conjunto publicado por sus hermanos, Connor y Carson. En el mensaje han reclamado respeto por la familia en un momento muy complicado en el que "lloran y comienzan a navegar la vida sin él".

La repentina muerte del influencer Tucker Genal ha causado gran conmoción
La repentina muerte del influencer Tucker Genal ha causado gran conmoción Instagram @tuckergenal

"Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor", recoge el escrito de sus hermanos, en el que reconocen el gran estima que le tenían: "Me he pasado toda mi vida admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe. Sé que una cosa es segura y es que seguiré pasando el resto de mi vida haciéndolo hasta que nos volvamos a encontrar".

"Te amamos y te extrañaremos eternamente, Tucker", recogen en una publicación de Instagram, en la que también incluyen diversas imágenes sobre diferentes etapas de su vida, desde la infancia hacia momentos recientes.

También se ha pronunciado en redes sociales su colaborador y amigo, Sean Schutt: "Eres la persona más amable y desinteresada que he conocido. Siempre priorizaste a los demás y siempre supiste cuidar cuando nadie más lo hacía. No sé dónde estaría sin ti, hombre".

El influencer Tucker Genal contaba con 2,5 millones de seguidores en TikTok y más de 340.000 en Instagram. La comunidad que le seguía ha llorado por su repentina muerte con multitud de mensajes de condolencias.

En el caso de experimentar una situación complicada, tienes atención gratuita y durante las 24 horas del día llamando al teléfono 024, línea de atención a la conducta suicida. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza en el 717 003 717.

