Muere la influencer Sara Bennet tras anunciar su fallecimiento a los 39 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La influencer estadounidense Sara Bennet ha muerto a los 39 años, casi tres después de que fuera diagnosticada de ELA, en marzo de 2023.

Su enfermedad, conocida como esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal, por lo que el paciente pierde progresivamente el control de todos sus músculos, incluyendo el habla o la respiración.

Como consecuencia de la gravedad de esta enfermedad neurodegenerativa, la esperanza de vida de los pacientes es muy corta, tal y como ocurrió con esta creadora de contenido y madre de dos hijos.

"He completado mi lista"

Consciente de la realidad de su patología, Sara Bennet dejó un mensaje anunciando su propia muerte que ahora ha visto la luz tras su fallecimiento: "No siento dolor ni estoy cansada. Puedo reír, hablar y moverme. Al reflexionar sobre los últimos meses de mi vida, me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento. He completado mi lista", ha escrito.

"Aunque no creas en nada, estoy alimentando la tierra y mi árbol. Amé esta vida y estoy agradecida por el tiempo que me fue concedido", señala en su escrito, en el que agradece haber tenido tiempo para despedirse correctamente de su marido e hijos.

Como consecuencia de su muerte, Sara Bennet ha pedido a quienes deseen ayudar que realicen donaciones para ayudar a su marido a continuar con la crianza y manutención de sus hijos pequeños, de 7 y 9 años.

En dicha petición, Sara Bennet explica cómo fue su situación desde el inicio. Trabajaba como profesora de Ciencias Sociales en un instituto durante 15 años, asesora de un club y entrenadora de natación, así como hacía activismo en la prevención del suicidio.

Sara Bennet junto a su marido en una imagen en redes sociales Instagram @theanandapivot

En marzo de 2023, los médicos le diagnosticaron ELA, un año después de la aparición de sus síntomas. Desde entonces, su vida cotidiana cambió por completo, dejando su trabajo y apoyándose en su familia y amigos.

Durante todo el proceso de su enfermedad, Sara Bennet compartió en redes sociales la progresión, pero también el apoyo incondicional de su entorno y su fortaleza a la hora de afrontar las dificultades.

Su post de despedida vio la luz el pasado 13 de enero de 2026, cuando se despidió de todos sus seguidores y anunció su fallecimiento. Desde entonces, los mensajes de despedida se han sucedido en su perfil.