Muere el influencer y modelo de Only Fans Lane V. Rogers a los 31 años

Los seguidores del influencer Lane V. Rogers se han mostrado totalmente devastados ante su repentina muerte.

El influencer Lane V. Rogers Foto: Instagram @lanevrogers
Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 11:34 (hace 4 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. El popular influencer y modelo de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, Lane V. Rogers, ha muerto este 15 de diciembre a los 31 años tras sufrir un trágico accidente de moto en California.

Lane V. Rogers era conocido en las redes sociales bajo su nombre artístico Blake Mitchell y contaba con una amplia base de seguidores en plataformas como OnlyFans e Instagram. Su comunidad ahora está de luto.

Su muerte se produjo cuando conducía su propia moto por una carretera costera en Ventura County, poco antes de las 16:00 horas, según publica el medio estadounidense TMZ. Durante esta travesía, por causas que están todavía por determinar, colisionó con un camión.

La muerte del influencer Lane V. Rogers ha conmocionado sus seguidores
La muerte del influencer Lane V. Rogers ha conmocionado sus seguidores Instagram @lanevrogers

A pesar de las llamadas a los servicios de emergencias y de que los efectivos sanitarios se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Los médicos confirmaron que sufrió un traumatismo y fue declarado muerto en el lugar del accidente.

Bajo investigación

La policía ha abierto ahora una investigación para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo el accidente. El conductor del camión implicado permaneció en todo momento en el lugar de los hechos y cooperó con los agentes desplegados.

Las pesquisas se están centrando en reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer todos los factores que pudieron estar implicados en este accidente. Todavía no se ha descartado la posible influencia del consumo de alcohol u otras sustancias en el accidente.

El influencer Lane V. Rogers ha muerto a los 31 años
El influencer Lane V. Rogers ha muerto a los 31 años Instagram @lanevrogers

La familia del influencer y modelo de OnlyFans Lane V. Rogers se ha mostrado completamente devastada ante la repentina muerte. Según han expresado, su muerte con tan solo 31 años les ha dejado "sin palabras".

Los mensajes de condolencias se han sucedido en las redes sociales. Muchos seguidores han expresado su dolor y conmoción ante su fallecimiento. Además, han destacado su habitual sentido del humor y su cercanía en redes sociales durante las interacciones.

Una fuerte presencia en redes sociales

Lane V. Rogers contaba con una amplia presencia en plataformas de redes sociales y contenido para adultos como OnlyFans o Instagram. Nacido el 14 de agosto de 1994 en Kentucky, se mudó posteriormente a California para desarrollar su carrera en el ámbito del entretenimiento digital.

Para hacerse con una posición destacada, se hizo con el alias de Blake Mitchell y se convirtió en una de las figuras más reconocidas dentro de OnlyFans, donde acumuló multitud de seguidores gracias a su trabajo en internet.

Su carrera arrancó en el mundo del modelaje y fue posteriormente creciendo de manera progresiva, hasta convertirse en un nombre influyente dentro de la industria, colaborando con estudios y trabajando de manera independiente.

Su contenido frecuentemente incluía fotografías y vídeos, sino que también se completaba con algunos aspectos vinculados a su vida privada, rutinas y reflexiones. También tenía presencia en Youtube y Twitch, donde añadía contenido de otras características.

