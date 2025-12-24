Los Replicantes
Muere la influencer Maria Gules a los 27 años

Su repentina muerte al caer repentinamente desde el balcón de un séptimo piso ha generado fuerte conmoción.

Muere la influencer Maria Gules a los 27 años
La influencer Malina Maria Guler Foto: Instagram @malina__guler
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Diciembre 2025 12:23 (hace 13 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. La popular influencer y fotógrafa Malina Maria Guler ha muerto a los 27 años después de haber caído al vacío desde el balcón de un séptimo piso.

Por el momento, se desconocen todas las circunstancias en las que se produjo la brutal caída al vacío. Sin embargo, los medios locales destacan que, poco antes del suceso, compartió un mensaje en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "Tu zona de confort te matará".

La influencer Malina Maria Guler ha muerto a los 27 años
La influencer Malina Maria Guler ha muerto a los 27 años Instagram @malina__guler

La influencer Malina Maria Guler contaba con toda una legión de seguidores en sus perfiles en redes sociales. En Instagram contaba con 31.000 'followers', donde compartía imágenes y vídeos sobre sus ruinas, incluyendo su trabajo como reportera y fotógrafa de encuentros de fútbol.

Mensajes de condolencias

La repentina muerte de la joven influencer ha sido confirmada en una publicación del club de fútbol rumano FC Bihor Oradea, en el que había trabajado como reportera: "El FC Bihor Oradea Club expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina Maria Guler".

El conjunto ha destacado en un comunicado la labor de Malvina Maria Gules, que había "formado parte del club durante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la Segunda División".

En el mensaje de condolencias, el equipo de fútbol indica que la influencer ahora fallecida "contribuyó con su profesionalidad y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva".

Además, todos los perfiles en redes sociales de la influencer Malina Maria Guler se han llenado de comentarios. Sus seguidores han querido despedirse de ella tras su repentina muerte con tan solo 27 años.

