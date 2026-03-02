Muere la influencer Gabriela Martins con 31 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La influencer y abogada brasileña Gabriela Martins Santos do Moura, ha muerto a los 31 años después de sufrir complicaciones en un proceso de fecundación in vitro realizado en una clínica privada de São Paulo.

La joven llevaba dos años inmersa en una batalla junto a su marido por quedarse embarazada y se había sometido a un tratamiento de fertilidad. En mitad de ese procedimiento, sufrió una parada cardiorrespiratoria que le llevó a caer en un coma.

La influencer Gabriela Martins promocionaba hábitos de vida saludables en sus redes sociales RRSS

Después de haber pasado ocho días ingresada en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sirio-Libanés en São Paulo, finalmente falleció este martes 24 de febrero por muerte cerebral. Su familia ha autorizado la donación de sus órganos y está gestionando los trámites para trasladar su cuerpo desde São Paulo hasta Teresina, su localidad natal.

La familia desmiente bulos

La familia de Gabriela Martins ha salido al paso para desmentir todas las especulaciones y rumores que han circulado durante los últimos días, entre ellos, que falleció por una cirugía estética mal realizada.

"Mi prima no se estaba haciendo una cirugía plástica ni un procedimiento cosmético: estaba intentando crear una vida", ha declarado un familiar a la periodista Nahiza Mónteles.

La influencer Gabriela Martins contaba con alrededor de 10.000 seguidores en Instagram y residía desde hace cinco años en São Paulo. A pesar de que era abogada de formación, desde 2021 trabajaba como terapeuta privada desde un enfoque de la psicología positiva, mindfulness y neurociencia.

La joven brasileña era muy aficionada al deporte y recurría habitualmente a sus redes sociales para promover hábitos de vida saludables y promocionar cuestiones como la salud mental y el equilibrio mental o físico.

Gabriela Martins había formado una vida en común junto a su marido, el doctor Samuel Batista, con el que se dejaba ver en varias publicaciones y llevaba varios años intentando tener un hijo. Uno de sus últimos post aludía al séptimo aniversario de su boda.

Muchos usuarios han puesto el foco en que Martins murió apenas unos días después de su séptimo aniversario de boda. "Siete años casada con el amor de mi vida. Ya hemos vivido tanto y aún nos queda tanto por vivir", publicaba el 23 de febrero junto a varias fotos junto a su marido.