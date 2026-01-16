Muere la influencer Esther Thomas a los 26 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La influencer nigeriana Esther Thomas, conocida en internet como Esther Sunshine y con más de medio millón de seguidores en sus plataformas, ha muerto repentinamente a los 26 años.

Detrás de su fallecimiento se encuentran las graves complicaciones que sufrió después de someterse a una operación quirúrgica a la que se había tenido que someter con total urgencia.

Su familia ha comunicado ahora su fallecimiento en redes sociales, donde han concretado que perdió la vida el pasado 9 de enero: "Con profundo dolor, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija", han publicado.

Sus allegados están preparando todos los detalles sobre el funeral en el que despedirán de la joven, que ha fallecido tras una intervención: "Estamos tratando de poner las cosas en su lugar para que pueda descansar".

Los mensajes de condolencias se han sucedido constantemente en sus perfiles. Muchos usuarios han mostrado su sorpresa ante el repentino fallecimiento y, también, la consternación por su pérdida.

Una muerte tras una intervención quirúrgica

La influencer Esther Thomas empezó a sentir unos fuertes dolores en el estómago el pasado 28 de diciembre. Al comprobar que no remitían tres días después, acudió a un hospital.

La influencer Esther Thomas ha muerto a los 26 años Instagram @sunshine_official223

Los médicos comprobaron que, durante las últimas semanas, había aumentado repentinamente el tamaño del fibroma o mioma uterino que padecía, tal y como mostraron las ecografías que le realizaron. Por este motivo, los profesionales del hospital le recomendaron pasar por quirófano para su extirpación inmediata, algo a lo que accedió.

Durante la intervención quirúrgica, se produjeron una serie de complicaciones que derivaron en su fallecimiento en el quirófano, según ha explicado su amigo, el también influencer Chidera Madu.

Madu ha aprovechado su publicación para denunciar falta de atención y cuidados durante el ingreso hospitalario de la influencer. En su perfil ha compartido varios vídeos para reclamar justicia ante una muerte que, considera, nunca se debió haber producido.