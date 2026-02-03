Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años

Luto en el mundo de las redes sociales. El influencer y culturista chino Bi Jiaqi, conocido por sus rutinas de entrenamiento, ha muerto este viernes 30 de enero a los 26 años cuando estaba durmiendo.

Jiaqi, residente en Ningbo, compartía habitualmente sus rutinas de entrenamiento con sus miles de seguidores en redes sociales. Sus amigos han relatado que comenzaron a notar síntomas preocupantes en los días previos, pero han denunciado que nadie actuó a tiempo.

Los amigos de Bi Jiaqi denuncian que presentó varios síntomas que se pasaron por alto RRSS

A pesar de que todavía no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento, las primeras investigaciones apuntan a que pudo haber sufrido la ruptura de un vaso sanguíneo.

Los síntomas que se pasaron por alto: no se actuó a tiempo

Durante los días previos a su fallecimiento, el entorno del culturista había notado cambios relevantes en su estado físico. Se mostraba más débil de lo habitual, con aspecto visiblemente deteriorado. Una instantánea tomada poco antes de su fallecimiento mostraba al joven con los labios amoratados y una expresión de agotamiento extremo.

Sus allegados también notaron que los vasos sanguíneos de su cuello estaban presentando un tamaño anormalmente grande. Sin embargo, atribuyeron todos estos síntomas a sus sesiones de entrenamiento y no consideraron que pudiera representar un síntoma de un grave problema de salud.

Bi Jiaqi también había dejado notar su estado en redes sociales. A comienzos de mes publicó un 'selfie' acompañado de un comentario en el que bromeaba con la hinchazón de su rostro, que comparaba con un bollo al vapor.

El 'influencer' interpretó todo lo que le estaba ocurriendo como una consecuencia de su exigente preparación física, pero en realidad todo eran señales de alarma. Los labios morados son un indicador habitual de insuficiencia de oxígeno en sangre o problemas circulatorios que pueden comprometer la salud cardiopulmonar.

Después de todo lo ocurrido, el doctor Zhang Yu, cardiólogo del Hospital Fuwai de Shenzhen, ha alertado sobre los peligros asociados a ciertas prácticas del culturismo de competición. Los métodos de deshidratación y reducción de grasa de los deportistas pueden espesar la sangre de forma peligrosa, advierte el especialista.

Este incremento en la viscosidad de la sangre eleva rápidamente el riesgo de sufrir trombosis, un problema que puede derivar en consecuencias mortales. Ahora, esta noticia vuelve a abrir el debate sobre los límites de las redes sociales y del culturismo.