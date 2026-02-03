Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años

Los amigos del influencer culturista denuncian que se pasaron varios síntomas por alto y que no se actuó a tiempo.

Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años
El influencer culturista Bi Jiaqi Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Febrero 2026 15:31 (hace 9 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. El influencer y culturista chino Bi Jiaqi, conocido por sus rutinas de entrenamiento, ha muerto este viernes 30 de enero a los 26 años cuando estaba durmiendo.

Vídeos Los Replicantes

Jiaqi, residente en Ningbo, compartía habitualmente sus rutinas de entrenamiento con sus miles de seguidores en redes sociales. Sus amigos han relatado que comenzaron a notar síntomas preocupantes en los días previos, pero han denunciado que nadie actuó a tiempo.

Los amigos de Bi Jiaqi denuncian que presentó varios síntomas que se pasaron por alto
Los amigos de Bi Jiaqi denuncian que presentó varios síntomas que se pasaron por alto RRSS

A pesar de que todavía no se han confirmado las causas oficiales del fallecimiento, las primeras investigaciones apuntan a que pudo haber sufrido la ruptura de un vaso sanguíneo.

Los síntomas que se pasaron por alto: no se actuó a tiempo

Durante los días previos a su fallecimiento, el entorno del culturista había notado cambios relevantes en su estado físico. Se mostraba más débil de lo habitual, con aspecto visiblemente deteriorado. Una instantánea tomada poco antes de su fallecimiento mostraba al joven con los labios amoratados y una expresión de agotamiento extremo.

Sus allegados también notaron que los vasos sanguíneos de su cuello estaban presentando un tamaño anormalmente grande. Sin embargo, atribuyeron todos estos síntomas a sus sesiones de entrenamiento y no consideraron que pudiera representar un síntoma de un grave problema de salud.

Bi Jiaqi también había dejado notar su estado en redes sociales. A comienzos de mes publicó un 'selfie' acompañado de un comentario en el que bromeaba con la hinchazón de su rostro, que comparaba con un bollo al vapor.

El 'influencer' interpretó todo lo que le estaba ocurriendo como una consecuencia de su exigente preparación física, pero en realidad todo eran señales de alarma. Los labios morados son un indicador habitual de insuficiencia de oxígeno en sangre o problemas circulatorios que pueden comprometer la salud cardiopulmonar.

Después de todo lo ocurrido, el doctor Zhang Yu, cardiólogo del Hospital Fuwai de Shenzhen, ha alertado sobre los peligros asociados a ciertas prácticas del culturismo de competición. Los métodos de deshidratación y reducción de grasa de los deportistas pueden espesar la sangre de forma peligrosa, advierte el especialista.

Este incremento en la viscosidad de la sangre eleva rápidamente el riesgo de sufrir trombosis, un problema que puede derivar en consecuencias mortales. Ahora, esta noticia vuelve a abrir el debate sobre los límites de las redes sociales y del culturismo.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Contenidos que te pueden interesar
Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Cuántas monedas de un céntimo deben aceptar en un bar: confirmado por el Banco de España

Cuántas monedas de un céntimo deben aceptar en un bar: confirmado por el Banco de España

Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años

Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años

De qué ha muerto el periodista y escritor Carlos Hernández a los 57 años

De qué ha muerto el periodista y escritor Carlos Hernández a los 57 años

Confirmado por la OCU: estas son las mejores pizzas del supermercado en 2026

Confirmado por la OCU: estas son las mejores pizzas del supermercado en 2026

Un turista muere atacado por un elefante salvaje en el parque Khao Yai, en Tailandia

Un turista muere atacado por un elefante salvaje en el parque Khao Yai, en Tailandia

El forense declara homicidio la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes del ICE

El forense declara homicidio la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes del ICE

Cuándo se cobra el paro en febrero de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Cuándo se cobra el paro en febrero de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...