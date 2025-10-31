Muere el 'influencer' Ben Bader a los 25 años

Luto en el mundo de las redes sociales. El joven influencer Ben Bader ha muerto repentinamente a los 25 años el 23 de octubre. Su muerte ha conmocionado a su entorno y sus seguidores, puesto que nadie pensaba en su fatídica muerte.

"Realmente no había señales de que esto iba a suceder. Se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal. Acababa de hablar con él por FaceTime un par de horas antes de que falleciera y estaba tan feliz y tan normal, solo sonreía y eran tan divertido", ha rememorado su pareja, Reem, a través de TikTok.

El influencer Ben Bader ha muerto repentinamente a los 25 años Instagram @benhbader

Por el momento, no ha trascendido el motivo exacto de su muerte, pero la noticia ha generado fuerte conmoción en todos sus seguidores. Las declaraciones de su entorno evidencian que no padecía graves problemas de salud que hicieran presagiar su repentino fallecimiento y que en ese momento se consideraba que se encontraba en perfecto estado.

A la espera de que la autopsia revele la causa exacta del fallecimiento, la policía ha confirmado a Daily Mail que el joven fue encontrado "inconsciente" en su urbanización, Admiral's Cove, donde residía, alrededor de las 18:30 horas.

"Fue descubierto por otros residentes y parecía que no respiraba", ha explicado el portavoz del Departamento de la localidad de Jupiter, en el estado de Florida. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo por todos los medios y, por el momento, no se descarta la hipótesis de la vía delictiva.

Mensajes de condolencias

La repentina muerte del joven influencer Ben Bader a los 25 años ha generado una oleada de mensajes de condolencias entre su entorno y seguidores. "Era un visionario que dirigió con amor, vivió con intención y convirtió sus pasiones en ayudar a los demás. Tuvo un profundo impacto en todos aquellos que lo conocieron a través de su sabiduría, humor y compasión", ha escrito su familia tras su muerte.

"Ben vivió cada día al máximo, inspirando a quienes lo rodeaban a buscar significado, conexión y propósito en sus propias vidas. Su luz seguirá brillando a través de las innumerables personas a las que tocó", prosigue su familia en el escrito, en el que agradecen "el gran amor y apoyo de amigos, colegas y miembros de la comunidad en todo el país".

También ha escrito un mensaje de despedida su novia, Reem, que ha lanzado una publicación en la red social TikTok en la que le recuerda con comentarios muy positivos: "Ben fue la persona más amable, cariñosa y generosa que he conocido en toda mi vida".