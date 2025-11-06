Muere la influencer Bárbara Jankavski a los 31 años: era conocida como la 'Barbie humana'

La popular influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida en las redes sociales como la 'Barbie humana', ha sido encontrada muerta con 31 años, en un caso que despierta multitud de incógnitas sobre las circunstancias en las que se produjo.

Su fallecimiento se ha producido este domingo, 2 de noviembre, en Sao Paulo, durante un encuentro con un hombre de 51 años, Renato Campos Pinto de Vitto, que reconoció haber contratado a la influencer por sus servicios sexuales, según CNN.

Durante la noche que compartieron, ambos consumieron sustancias estupefacientes que podrían haber desencadenado la repentina muerte de Bárbara, ya que cuando se quedó dormida dejó de moverse y no lograba levantarla.

La policía ha abierto una investigación por la muerte de Bárbara Jankavski Instagram @bonecadesumana

El hombre llamó inmediatamente a los servicios de emergencias e intentó reanimarla durante nueve minutos, realizando las maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que finalmente llegaron los sanitarios.

A pesar de los ingentes esfuerzos de los equipos médicos para intentar reanimarla, fue imposible salvar su vida, y tan solo se pudieron limitar a confirmar su fallecimiento en el acto. Las autoridades abrieron una investigación, puesto que encontraron algunos indicios que no cuadraban con una muerte por sobredosis.

Varias lesiones despiertan las sospechas de las autoridades: qué hay tras la muerte de la 'Barbie humana'

La causa por su muerte se ha abierto después de que la Policía Militar de Sao Paulo haya encontrado algunos detalles en el cuerpo de la fallecida y en el lugar de los hechos que han levantado sospechas. La 'Barbie humana0 fue encontrada en ropa interior, con marcas en la espalda y un fuerte golpe en el ojo izquierdo.

El fallecimiento de Bárbara Jankavski ha generado gran conmoción entre sus seguidores Instagram @bonecadesumana

Los signos de violencia detectados en el fallecimiento ha llevado a las autoridades a solicitar una necropsia y pruebas toxicológicas para verificar o descartar si realmente fue el consumo de sustancias el que provocó el fallecimiento.

Un allegado de la víctima confesó durante la investigación que la lesión del ojo de la víctima estaba relacionado con una caída que había sufrido el día antes de su fallecimiento. Sin embargo, lejos de aclarar la causa, ha despertado grandes sospechas sobre todo lo que rodea a su fallecimiento.

La muerte de Bárbara Jankavski ha generado conmoción en las redes sociales. Solo en Instagram contaba con más de 55.000 seguidores. Los mensajes de condolencias se han sucedido en sus redes sociales. Los medios brasileños han abierto el debate sobre las consecuencias de la exposición extrema de la vida privada a internet, las implicaciones del consumo de sustancias ilegales y los riesgos que enfrentan las mujeres en contextos de vulnerabilidad.