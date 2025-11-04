De qué ha muerto el ex vicepresidente de EEUU Dick Cheney

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ha muerto durante la noche de este lunes, 3 de noviembre, a los 84 años por complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, según ha informado su familia en un comunicado.

"Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación, incluyendo sus cargos como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos", expresa el texto, firmado por su familia, en especial "su amada esposa durante 61 años, Lynne, y sus hijas, Liz y Mary".

Dick Cheney acompañó al ex presidente republicano George W. Bush en la Casa Blanca durante dos mandatos, entre 2001 y 2009. Su figura polarizó Washington, en especial por su papel en la invasión de Irak en 2003, que fue justificada sobre la premisa falsa de la existencia de armas de destrucción masiva.

Enfrentado a Donald Trump y marginado en el Partido Republicano

Cheney fue un gran estandarte del conservadurismo en Estados Unidos, pero con el paso del tiempo empezó a ser marginado en el Partido Republicano, el mismo que le aupó a la Casa Blanca, por sus grandes diferencias con Donald Trump.

Este enfrentamiento con el actual presidente de Estados Unidos, que terminó acaparando todo el poder en las filas republicanas, llevó al sorprendente hecho de que Cheney terminara apoyando la candidatura demócrata de Kamala Harris en 2024, a quien confesó haber votado.

Durante décadas sufrió una grave enfermedad cardíaca. Había sobrevivido a varios infartos y se sometió a un trasplante de corazón en 2012.