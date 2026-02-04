Los Replicantes
Muere la ex concursante de 'La Voz' Ifunanya Nwangene a los 26 años

El repentino fallecimiento de la cantante ha provocado una oleada de mensajes de condolencias en redes sociales.

La ex concursante de 'La Voz', Ifunanya Nwangene Foto: Instagram @nanyah_music
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Febrero 2026 17:14 (hace 5 horas)

Luto en el ámbito mediático. La ex concursante de 'La Voz', Ifunanya Nwangene, ha muerto este domingo 1 de febrero a los 26 años tras sufrir la picadura de una serpiente en Nigeria, país donde participó.

La intérprete estaba dormida cuando, repentinamente, sufrió una fuerte picadura por parte de una serpiente. Por este motivo, Nwangene se despertó rápidamente y acudió al centro médico más cercano para recibir ayuda.

Una de sus compañeras de coro, Hillary Obinna, ha explicado a BBC Africa que había dos serpientes en ese momento, aunque se desconoce cómo llegaron hasta allí. Cuando la cantante fue atendida en el centro médico, se percataron de que no tenían el antídoto necesario para la mordedura, por lo que tuvo que ser trasladada a otro hospital. Allí, finalmente, falleció al no recibir asistencia a tiempo.

"A punto de compartir su increíble talento con el mundo"

Una persona muy importante de su entorno, Sam Ezugwu, fue quien compartió públicamente la triste noticia de su fallecimiento en Facebook: "Ifunanya, una estrella en ascenso, estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Extrañaremos profundamente su voz y su espíritu", escribió sobre su "repentino fallecimiento".

La artista nigeriana estaba inmersa en un nuevo proyecto en solitario, ya que tenía la intención de lanzar su primer concierto en 2026. Además de esta actuación, estaba colaborando con el músico nigeriano Tbrass, que le ha rendido homenaje.

"Ifunanya no era muy cercana a mí, pero compartimos música y momentos juntos 3 días antes de su repentino fallecimiento, ella tenía grandes planes para ella este año, pero la vida decidió lo contrario. Puede que no haya hecho lo suficiente como hubiera querido y planeado para el mundo, pero ha dejado un legado indeleble que vivirá para siempre", ha compartido en su perfil en la red social X.

