Muere al desplomarse desde una azotea Ben Duncan: era amigo del príncipe Guillermo

Ben Duncan, antiguo compañero de universidad de los herederos a la corona británica y actor de carácter excéntrico, ha muerto a los 45 años tras caer desde una altura de siete pisos en la azotea del hotel Trafalgar St. James, en Londres.

Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero no pudieron hacer nada: Ben Duncan finalmente falleció en plena calle, en el acto, en Spring Gardens, a las afueras del edificio desde el que se arrojó.

Los hechos se produjeron el pasado 30 de octubre a las 23 horas. La emergencia llevó a la policía metropolitana a desplazar una patrulla inmediatamente con el aviso de que un hombre se encontraba deambulando en una lujosa terraza del hotel.

Finalmente, el hombre cayó repentinamente al vacío y fue identificado como el actor Ben Duncan, ex amigo del príncipe Guillermo de Inglaterra. Las autoridades han calificado el suceso como una muerte "inesperada, pero no sospechosa".

Próximo a la familia real británica

Ben Duncan estudió junto al príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer, Kate Middleton, en la universidad escocesa Saint Andrews. Fue testigo del inicio del romance de los príncipes de Gales, relación que después comentó: "Era el final de su primer año. Yo estaba allí, había muchas chicas guapas. Ella llevaba un vestido bastante atrevido, transparente. Él estaba sentado en primera fila y Kate tenía la mirada fija en él. Ella pasó rozándolo camino a la pasarela y las cosas ya nunca fueron iguales. La historia de la monarquía había cambiado", señalaba en una entrevista para Daily Mail.

Con el tiempo se fueron distanciando y ya no mantenían el contacto, aunque siempre recordó la historia de amor entre el príncipe y la joven Middleton. En 2010 se volvió a pronunciar, al asegurar que "sabíamos que se llevaban bien, que algo pasaba, pero los dejaron tranquilos para que siguieran con lo suyo", en referencia al equipo de seguridad de Guillermo.

Fue también en 2010 cuando Duncan logró mayor fama en el mundo de la televisión británica, mediante su participación en el reality show 'Big Brother'. Una oportunidad en la que logró destacar sobre el resto por su particular personalidad excéntrica con la que después logró un futuro laboral de éxito, llegando a ser presentador en 'More than a Mistress'.

Junto a esta carrera televisiva, el actor también era un apasionado de la política y la música. Sin embargo, no ha llegado a desarrollar una carretera en ninguno de estos ámbitos ante su prematura e inesperada muerte.