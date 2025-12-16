Muere el deportista internacional Gerard Suñé a los 23 años

Luto en el mundo de la competición. El deportista e internacional del remo, Gerard Suñé, ha muerto a los 23 años. El joven catalán había sido diagnosticado de un cáncer desde 2024 y finalmente no ha podido superar la enfermedad, como ha anunciado el Real Club Nàutic de Tarragona.

"Hoy despedimos a Gerard Suñé Tanco, parte fundamental de nuestra familia deportiva. Enviando oraciones a familiares y amigos durante este momento difícil. Siempre te recordaremos", ha compartido el club en una publicación en redes sociales.

También se ha pronunciado en este sentido la Federación Española de Remo, con un escrito en redes sociales: "Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Tu legado seguirá remando con todos nosotros".

⚫ Hoy lamentamos el fallecimiento de Gerard Suñé , remero internacional de tan solo 23 años, tras una intensa lucha contra el cáncer.



Desde aquí, queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos

Tu legado seguirá remando con todos nosotros. 🖤 D.E.P. pic.twitter.com/WAgDu8dx6T — Fed.Española de Remo (@fed_esp_remo) December 11, 2025

Por su parte, el Gimnástic de Tarragona, un equipo catalán que juega en la Primera RFEF, también ha querido despedir al deportista: "Mostramos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia, amigos y colegas de RCNTarragona Rem Olímpic y Real Club Nàutic de Tarragona. Gerard Suñé, DEP".

Una promesa del deporte español

Gerard Suñé se había alzado como una de las grandes promesas del remo catalán después de haber participado y competido en pruebas muy relevantes a nivel internacional, como el Mundial sub 23 del año 2023 y el Europeo absoluto de 2024, ambos en la modalidad de skiff.

A lo largo de 2024 y después de haber acudido al campeonato de Europa, los médicos le detectaron la enfermedad. Un cáncer muy agresivo que le ha arrebatado la vida tan solo un año después.

Suñé estaba ligado al RCN Tarragona y además formaba parte del centro de alto rendimiento de Banyoles (Girona). Los mensajes de condolencias ante su muerte con 23 años se han sucedido continuamente en redes sociales, evidenciando la conmoción que ha generado la noticia.