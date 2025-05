Muere a los 35 años el culturista Nikita Tkachuk, conocido como el 'Hulk ruso'

Luto en el mundo del culturismo. Nikita Tkachuk, conocido como el 'Hulk ruso' en las redes sociales, ha muerto a los 35 años víctima de un fallo multiorgánico provocado por el uso continuado de Synthol, una sustancia muy peligrosa que se inyectaba frecuentemente en los músculos para aumentar su volumen de forma artificial.

Su pareja confirmó la noticia el pasado 17 de mayo con una publicación en sus redes sociales: "Los riñones fallaron, los pulmones inflamados y el corazón no podía soportarlo. Hubo muchos desafíos a lo largo del año. Me he quedado sin recursos... No hay otras palabras todavía, solo shock...".

El culturista Nikita Tkachuk ha muerto a los 35 años Instagram @tkachyk_1990

Tkachuk era muy conocido en redes sociales y en el ámbito del culturismo por su particular apariencia, con un cuerpo muy desarrollado muscularmente y una obsesión por su aspecto físico. Este rasgo le llevó a adoptar algunas prácticas extremas y muy peligrosas para su salud.

En grave riesgo

Entre las prácticas que Nikita Tkachuk llevó a cabo, se encontraba el uso del Synthol, una mezcla de aceite, lidocaína y alcohol que está completamente desaconsejada por la comunidad médica. Este compuesto está vinculado a graves complicaciones médicas y es altamente perjudicial para la salud.

Tkachuk había causado del Synthol y era una destacada figura del culturismo Instagram @tkachyk_1990

Tkachuk había experimentado un fuerte deterioro de salud después de haber contraído coronavirus. Desde entonces, fue diagnosticado con sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones y que complicó todavía más su situación clínica durante los últimos meses de su vida.

Su fallecimiento se suma a una larga lista de casos en el mundo del culturismo, que han fallecido por el abuso de sustancias en el marco de esta práctica. Su muerte vuelve a abrir el debate sobre los límites de esta práctica, pero también sobre las graves consecuencias que trae impulsar determinados modelos físicos en los medios de comunicación.